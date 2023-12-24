Эстебан Окон о Леклере и Ферстаппене: «Никогда не думал, что мы все сможем попасть в «Ф-1»

Окон оценил свою карьеру в «Формуле-1» на фоне конкурентов.

Окон, и вместе начинали свой путь в молодежных сериях, соперничая друг с другом начиная с картинга, и заканчивая «Формулой-3».

И пилот « » признал, что ему немного тяжело наблюдать за успехами Ферстаппена, поскольку в данный момент у него нет машины, с которой он сам мог бы бороться за самые высокие места:

«Да, это довольно болезненно. Но я по-прежнему продолжаю работать так, будто в каждый уик-энд у нас есть шансы побороться за победу и подиум. Приходится корректировать свои цели, но моя главная цель – выжимать максимум из своего болида на каждом Гран-при.

Я верю, что если буду и дальше усердно работать и хорошо выступать на трассе, то мое время еще придет. И что однажды у меня появится машина, за рулем которой я смогу бороться за победы в чемпионате и победы в гонках.

Я рос вместе с ребятами, которые сейчас лидируют в «Ф-1» – с Шарлем и Максом. И я знаю, на что способен на самом деле. Вообще я никогда не думал, что мы все сможем попасть в «Формулу-1». Наверное, именно поэтому нам это и удалось. Ведь если ты начнешь заранее представлять себе, как выступаешь в «Ф-1», у тебя ничего не получится. Возможно, также сыграло свою роль и то, что в нашем соперничестве еще с картинга мы подталкивали друг друга и двигались вперед. Поколение получилось очень сильным и я рад видеть, что мы все оказались в «Формуле-1».

Также Окон рассказал о желании выступить в гонке «24 часа Ле-Мана»:

«Да, однажды. Никогда не говори никогда, хотя понятно, что прямо сейчас я целиком сосредоточен на «Формуле-1». Понятно, что «24 часа Ле-Мана» – это феноменальная гонка, и было бы классно, если бы календарь был составлен так, что она проводилась между гонками «Формулы-1». Если один пилот «Ф-1» перейдет туда, за ним последуют многие. И в будущем мне бы этого хотелось».

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