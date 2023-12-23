Карун Чандок: «Макс Ферстаппен был в ярости после Баку и заявил, что больше не проиграет Пересу в 2023-м, рассказал мне Йос»
Чандок сообщил, насколько Ферстаппена разозлило поражение от Переса.
После победы Серхио Переса на Гран-при Азербайджане его напарник по «Ред Булл» Макс Ферстаппен был в ярости и пообещал, что больше не финиширует позади мексиканца в 2023 году. Такую историю комментатору Каруну Чандоку поведал еще один бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен.
«Я увиделся с отцом Макса Йосом Ферстаппеном в Катаре после того, как Макс оформил титул, и мы обсуждали сезон. Он мне сказал: «Макс был в ярости после Баку. Когда он вернулся домой, то заявил нам, что больше не проиграет ему в этом сезоне».
Он был просто вне себя и сказал: «Он меня больше на победит». И оказался прав. Это был разгром», – поделился информацией Чандок в подкасте Sky Sports F1.
Ферстаппен выиграл 19 гонок в 2023 году, Перес – две.
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