Фернандо Алонсо: «Я многим пожертвовал ради «Ф-1», у меня нет детей в 42 года, но я ни о чем не жалею»

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Авто

Алонсо рассказал о жертвах, на которые пошел ради «Формулы-1».

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо предполагал, что в 42 года будет воспитывать детей, но жизнь сложилась иначе. Тем не менее, испанец заявил, что не испытывает сожалений.

«Ты идешь на жертвы и иногда сразу осознаешь их, а иногда спустя пять лет. Это может быть что-то, что тебе нравится, или семья и друзья, которых ты не видишь так часто, как хотел бы.

Я очень семейный человек. Я люблю проводить время с семьей. Я думал, что на этой стадии жизни у меня уже будет своя семья, дети, все такое, а в итоге мне 42 года, а детей пока нет.

В то же время я люблю свое дело. Я занимаюсь тем, что у меня получается лучше всего, и никогда не пробовал ничего за пределами автоспорта. Так что, когда я смотрю в зеркало по утрам, то доволен тем, кто я и что делаю.

Я многим пожертвовал ради «Ф-1», но ни о чем не жалею», – сказал двукратный чемпион мира.

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4 комментария
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в свое время ты даже Пике пожертвовал.
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Ну как можно не Любить Нандо Алонсо?🥹🥹🥹❤️❤️❤️
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Ответ Великий Алонсо
Если Фернандо когда-нибудь напишет атвобиографию это будет мировым шедевром и бестселлером.
И Нобелевскую дадут
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