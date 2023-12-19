Ферстаппену не интересен фильм о «Ф-1» с Брэдом Питтом: «Выдуманная история, все чрезмерно драматизировано. Мне не нужно смотреть кино о моем же виде спорта»

Теги Гран-при США Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Брэд Питт Макс Ферстаппен фильмы Авто

Ферстаппен поделился мнением о новом гоночном фильме с Питтом.

Картина о гонщике «Формулы-1», главную роль в которой играет Брэд Питт, должна выйти в 2025 году. Сопродюсером и консультантом по сценарию выступил пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Макс Ферстаппен из «Ред Булл» сообщил, что его лента не интересует.

– В этом году вы пару раз пересекались с Брэдом Питтом, в том числе из-за съемок новой картины в «Формуле-1». Вы видели какие-то фильмы с ним?

– Да, очень многие. «Одиннадцать друзей Оушена», «Двенадцать друзей Оушена» и так далее, эти роли мне запомнились. Мне нравится кино, и Брэд Питт, конечно, суперактер.

Перед Гран-при США в Остине я видел ролики из нового фильма – на собрании гонщиков объясняли, как его снимают. Здорово, но меня это не очень интересует. Мне не нужно смотреть кино о моем же виде спорта. Разумеется, это выдуманная история, и все чрезмерно драматизировано – вам должно понравиться. Лично я не имею к этому особого отношения.

Фильм про «Ф-1» с Брэдом Питтом снимают на Гран-при ради полного реализма – все удалось? Вопросов нет?

2023-й – год, когда «Ф-1» ворвалась в поп-культуру и захватила не только Маска и Шакиру, но и детей

2 комментария
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Ответ Bzz Pvz
Ясно, Максу не понравился темнокожий напарник главного героя. Очень не корректно и не политкорректно(!). А между прочим Сир Льюис Хамильтон лично(!) консультировал режиссёра. Очередной выпад в сторону Сира Гамильтона?
Очередной шизик в комментах?
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