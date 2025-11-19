Дженсон Баттон, первым в истории активировавший DRS: «Посадите меня в болид, чтобы я стал и последним»

Баттон пошутил, что хотел бы лично завершить цикл DRS.

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон прокомментировал отказ от DRS в следующем сезоне. С 2026-го систему заменит активная аэродинамика.

Британец стал первым человеком, активировавшим DRS – это случилось в первой практике перед Гран-при Австралии -2011.

«Что тут скажешь – я использую игрушки, которые мне дают.

Просто посадите меня в болид, чтобы я стал и последним, кто нажмет кнопку DRS. Мне кажется, цикл должен замкнуться», – заявил Дженсон.

Баттон завершил профессиональную карьеру в ноябре, проведя последнюю гонку в WEC .

«Ф-1» будущего: 476 л.с. на электричестве, топливо для авторынка, больше фишек для обгонов, смысловая революция

«Ф-1» на пороге технореволюции: какая команда готова лучше всех?