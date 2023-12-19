Стефано Доменикали о Михаэле Шумахере: «Прожить так 10 лет – не пожелаешь и злейшему врагу»
Доменикали поделился мнением о ситуации со здоровьем Шумахера.
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер получил серьезную травму головы в конце 2013 года.
«Инцидент в Мерибеле произошел словно вчера. Такие эпизоды меняют жизнь.
Из уважения к нему и его семье надо быть рядом с ним. Тяжелая ситуация сохраняется. Мое общение с его семьей останется между нами, но прожить так десять лет – не пожелаешь и злейшему врагу», – заявил руководитель «Ф-1» Стефано Доменикали в программе La Politica nel Pallone.
Жан Тодт: «Шумахер с нами, я по нему не скучаю. Он просто не тот Михаэль, которого мы знали в «Ф-1»
15 непобитых рекордов Шумахера в «Ф-1»: пара вечных и десяток просто очень сложных