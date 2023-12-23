Том Коронель: «Алонсо – все еще третий пилот «Ф-1» после Ферстаппена и Хэмилтона»

Коронель включил Алонсо в топ-3 пилотов современной «Формулы-1».

Нидерландский эксперт и гонщик полагает, что Фернандо Алонсо уступает лишь из « » и представителю « » .

«Опыт в автоспорте – мощное орудие, и я это знаю, потому что мне 51, я седой и лысею. Отличный пример – Гран-при Нидерландов в Зандворте. С такой машиной Алонсо ни за что не должен был завоевать подиум. Но сделал это!

Мне нравится огонь в его глазах, хотя шум вокруг него в какой-то момент стал слишком большим. Тем не менее, на мой взгляд, – все еще третий пилот на решетке после Макса Ферстаппена и Хэмилтона.

У него по-прежнему целеустремленность и голод до побед, как у 16-летнего. Когда он в 42 года прыгает в объятья своих механиков, и огонь в нем все еще горит, это прекрасно.

И он поставил на место – впрочем, это нетрудно. Парень умеет гоняться, но его нужно проучить. Стролл просто избалован», – сказал Коронель о пилоте «Астон Мартин».

Ферстаппен – лучший гонщик 2023-го по версии Autosport, Палоу – 2-й, Алонсо – 5-й, Хэмилтон – 6-й, Фуоко – сильнейший из «Феррари»

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