Том Коронель: «Алонсо – все еще третий пилот «Ф-1» после Ферстаппена и Хэмилтона»

Теги Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Астон Мартин Макс Ферстаппен Том Коронель Ланс Стролл Гран-при Нидерландов Авто

Коронель включил Алонсо в топ-3 пилотов современной «Формулы-1».

Нидерландский эксперт и гонщик Том Коронель полагает, что Фернандо Алонсо уступает лишь Максу Ферстаппену из «Ред Булл» и представителю «Мерседеса» Льюису Хэмилтону.

«Опыт в автоспорте – мощное орудие, и я это знаю, потому что мне 51, я седой и лысею. Отличный пример – Гран-при Нидерландов в Зандворте. С такой машиной Алонсо ни за что не должен был завоевать подиум. Но сделал это!

Мне нравится огонь в его глазах, хотя шум вокруг него в какой-то момент стал слишком большим. Тем не менее, на мой взгляд, Фернандо Алонсо – все еще третий пилот на решетке после Макса Ферстаппена и Хэмилтона.

У него по-прежнему целеустремленность и голод до побед, как у 16-летнего. Когда он в 42 года прыгает в объятья своих механиков, и огонь в нем все еще горит, это прекрасно.

И он поставил на место Ланса Стролла – впрочем, это нетрудно. Парень умеет гоняться, но его нужно проучить. Стролл просто избалован», – сказал Коронель о пилоте «Астон Мартин».

Ферстаппен – лучший гонщик 2023-го по версии Autosport, Палоу – 2-й, Алонсо – 5-й, Хэмилтон – 6-й, Фуоко – сильнейший из «Феррари»

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4 комментария
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алонсо уступает хэму только в количестве взятых титулов, но как показывает практика, чтобы стать чемпионом необязательно быть быстрейшим в пелотоне, иногда достаточно быть быстрее напарника.
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Ну хз, как у мерсов стал не космовоз, Хэм не особо впечатляет
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Ответ Jurgen Klinsmann
алонсо уступает хэму только в количестве взятых титулов, но как показывает практика, чтобы стать чемпионом необязательно быть быстрейшим в пелотоне, иногда достаточно быть быстрее напарника.
Это ты про кого?🤬😡😡
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