«Уильямс» и «Заубер» покажут болиды 2024 года в один день – 5 февраля

Теги Заубер Уильямс Формула-1 Авто

«Уильямс» и «Заубер» объявили даты презентаций болидов 2024 года.

Обе команды практически одновременно выпустили официальные заявления, в которых сообщили даты презентации новых машин.

При этом обе команды выбрали одну и ту же дату – презентации «Уильямса» и «Заубера» пройдут 5 февраля.

Ранее с датой презентации новой машины определились в «Феррари» – она состоится 13 февраля.

2023-й – год, когда «Ф-1» ворвалась в поп-культуру и захватила не только Маска и Шакиру, но и детей

1 комментарий
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Чем раньше проводится презентация, тем меньше эти болиды похожи на боевые. По сути, вся презентация сводится к показу ливреи на сезон.
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