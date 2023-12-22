«Уильямс» и «Заубер» покажут болиды 2024 года в один день – 5 февраля

«Уильямс» и «Заубер» объявили даты презентаций болидов 2024 года.

Обе команды практически одновременно выпустили официальные заявления, в которых сообщили даты презентации новых машин.

При этом обе команды выбрали одну и ту же дату – презентации « » и « » пройдут 5 февраля.

Ранее с датой презентации новой машины определились в «Феррари» – она состоится 13 февраля.

2023-й – год, когда «Ф-1» ворвалась в поп-культуру и захватила не только Маска и Шакиру, но и детей