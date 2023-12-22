«Уильямс» и «Заубер» покажут болиды 2024 года в один день – 5 февраля
«Уильямс» и «Заубер» объявили даты презентаций болидов 2024 года.
Обе команды практически одновременно выпустили официальные заявления, в которых сообщили даты презентации новых машин.
При этом обе команды выбрали одну и ту же дату – презентации «Уильямса» и «Заубера» пройдут 5 февраля.
Ранее с датой презентации новой машины определились в «Феррари» – она состоится 13 февраля.
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