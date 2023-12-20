Алонсо побил рекорд круга на собственном картодроме

Алонсо показал лучшее время на своем картодроме в Испании.

Двукратный чемпион «Формулы-1» в своих соцсетях рассказал, что ему удалось установить лучшее время прохождения круга на своей трассе в Астурии. Трек расположен в непосредственной близости от музея Алонсо.

«Провел день тестов на автодроме и установил рекорд круга. Лучшее время с 2017 года. Казалось невозможным подобраться к лучшим временам, которые показывали на этой трассе на этапах чемпионата Европы, а сегодня мне удалось даже опередить лучшее время», – рассказал Алонсо.

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