Алонсо побил рекорд круга на собственном картодроме

Теги Фернандо Алонсо картинг Формула-1 Астон Мартин Авто

Алонсо показал лучшее время на своем картодроме в Испании.

Двукратный чемпион «Формулы-1» в своих соцсетях рассказал, что ему удалось установить лучшее время прохождения круга на своей трассе в Астурии. Трек расположен в непосредственной близости от музея Алонсо.

«Провел день тестов на автодроме и установил рекорд круга. Лучшее время с 2017 года. Казалось невозможным подобраться к лучшим временам, которые показывали на этой трассе на этапах чемпионата Европы, а сегодня мне удалось даже опередить лучшее время», – рассказал Алонсо.

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4 комментария
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Алонсо - это, конечно, веха в автоспорте. Профессионал высшей пробы
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Мне кажется ему даже по ночам сниться как он гоняется))
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Выходит на пик своей формы в 42 года 🔥🔥🔥💦💦💦
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Цвета Рено 2005, 2006.
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