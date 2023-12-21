Ферстаппен – лучший гонщик 2023-го по версии Autosport, Палоу – 2-й, Алонсо – 5-й, Хэмилтон – 6-й, Фуоко – лучший из «Феррари»

Издание Autosport составило свой рейтинг 50 лучших гонщиков 2023 года.

Список возглавил чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен из «Ред Булл», вторым стал победитель сезона « » Алекс Палоу, третьим – звезда « » в «Ф-1» Ландо Норрис.

В десятку также попали пилоты «Ф-1» Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), Льюис Хэмилтон («Мерседес») и Алекс Албон («Уильямс»), а напарник Ферстаппена и вице-чемпион Серхио Перес замкнул топ-50.

Лучшим представителем «Феррари» стал Антонио Фуоко из чемпионата мира по гонкам на выносливость ( ), в то время как гонщики «Ф-1» Шарль Леклер и Карлос Сайнс расположились на 14-й и 15-й позициях.

Лучшие пилоты 2023 года (Autosport)

1. («Ф-1», «Ред Булл»)

2. Алекс Палоу («Индикар»)

3. Ландо Норрис («Ф-1», «Макларен»)

4. Калле Рованпера (чемпионат мира по ралли)

5. («Ф-1», «Астон Мартин»)

6. Льюис Хэмилтон («Ф-1», «Мерседес»)

7. Антонио Фуоко (чемпионат мира по гонкам на выносливость)

8. Ник Кэссиди («Формула E»)

9. Джейк Деннис («Формула E»)

10. Алекс Албон («Ф-1», «Уильямс»)

…14. Шарль Леклер («Ф-1», «Феррари»)

15. Карлос Сайнс («Ф-1», «Феррари»)

…21. Джордж Расселл («Ф-1», «Мерседес»)

…26. Оскар Пиастри («Ф-1», «Макларен»)

…29. Лиам Лоусон («Ф-1», «Альфа Таури» / «Супер-Формула»)

…44. Нико Хюлькенберг («Ф-1», «Хаас»)

…50. Серхио Перес («Ф-1», «Ред Булл»)

С полным рейтингом можно ознакомиться здесь.

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