Ферстаппен – лучший гонщик 2023-го по версии Autosport, Палоу – 2-й, Алонсо – 5-й, Хэмилтон – 6-й, Фуоко – лучший из «Феррари»
Издание Autosport составило свой рейтинг 50 лучших гонщиков 2023 года.
Список возглавил чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен из «Ред Булл», вторым стал победитель сезона «Индикара» Алекс Палоу, третьим – звезда «Макларена» в «Ф-1» Ландо Норрис.
В десятку также попали пилоты «Ф-1» Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), Льюис Хэмилтон («Мерседес») и Алекс Албон («Уильямс»), а напарник Ферстаппена и вице-чемпион Серхио Перес замкнул топ-50.
Лучшим представителем «Феррари» стал Антонио Фуоко из чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC), в то время как гонщики «Ф-1» Шарль Леклер и Карлос Сайнс расположились на 14-й и 15-й позициях.
Лучшие пилоты 2023 года (Autosport)
С полным рейтингом можно ознакомиться здесь.
Обгон года в «Ф-1»: меганалет с перегрузкой в 7g на последнем круге! Алонсо проиграл при трех номинациях
2023-й – год, когда «Ф-1» ворвалась в поп-культуру и захватила не только Маска и Шакиру, но и детей