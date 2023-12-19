Зак Браун: «Макларен» сильно обеспокоен альянсом между «Альфа Таури» и «Ред Булл»

В «Макларене» встревожены сближением «Ред Булл» и «Альфа Таури».

В 2024 году «Альфа Таури» получит новое название и упрочит сотрудничество с сестринской командой «Ред Булл».

Исполнительный директор « » высказался об альянсе и поделился мыслями по поводу погони за «Ред Булл».

«Никто из нас не знает, как рано [«Ред Булл»] забросил машину этого года – вопрос на миллион долларов. Мы превзошли остальных в плане развития болида и сократили отставание от «Ред Булл», но никто из нас не знает, остановился ли «Ред Булл» или по-прежнему разрабатывал машину.

Кроме того, мы сильно обеспокоены альянсом между «Альфа Таури» и «Ред Булл». Я считаю, это тема, которой необходимо заняться в будущем. Нужно найти способ обеспечить настоящую независимость всех команд.

Это два коллектива с одними владельцами – такого нет в других видах спорта. [«Ред Булл» может получить преимущество] во многом. Есть причина, почему многих сотрудников переводят из Италии. Как сказал [Марко], они сделают абсолютно все возможное, чтобы получить преимущество благодаря двум командам. Я понимаю, что они основываются на правилах. Но, на мой взгляд, мы должны следить за техническими альянсами», – заявил Браун.

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