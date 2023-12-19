Фернандо Алонсо: «В 2023-м и 2012-м я делал невозможное на регулярной основе, выступления отдавали мистикой»

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Авто

Алонсо объяснил, почему сезон-2023 занимает особое место в его карьере.

По мнению двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо, завершившийся год – первый в составе «Астон Мартин» – стал для него лучшим в «Формуле-1» наряду с 2012-м.

«В жизни, в карьере случаются моменты, когда ты находишь особую связь с машиной. Трудно объяснить, но ты становишься единым целым с болидом, доверяешь ему и делаешь вещи, изначально кажущиеся невозможными: обгон или просто проезд поворота способом, который на первый взгляд выглядит нелогичным.

А потом ты обнаруживаешь, что делаешь невозможные вещи в машине на регулярной основе. В каждой практике, в каждой квалификационной сессии и гонке. Некоторые выступления в этом году, как и в 2012-м, отдавали мистикой: ты делаешь вещи, которые, как ты думаешь, противоречат законам физики.

Это делает года вроде 2023-го еще более значимыми и особенными в моей жизни», – сообщил Фернандо.

Фернандо Алонсо о сезоне «Астон Мартин»: «В этом году мы превзошли ожидания, потому что они изначально были занижены»

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4 комментария
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Не удержался все таки и похвалил себя))
Ну по этому сезону отчасти прав некоторые маневры были неожиданными
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Это у какого Алонсо взяли интервью - Фернандо или доморощенного ?
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Ответ GODZILLA
Не удержался все таки и похвалил себя)) Ну по этому сезону отчасти прав некоторые маневры были неожиданными
заезд на пит-лейн Сингапура отдавал мистикой, верно
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Ответ de_mixx
заезд на пит-лейн Сингапура отдавал мистикой, верно
Ну не без ошибок конечно сезон прошёл
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