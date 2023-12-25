Фредерик Вассер: «Союз «Альфа Таури» и «Ред Булл», принадлежащих одной компании – странная ситуация»

Вассер прокомментировал сближение «Ред Булл» и «Альфа Таури».

Ранее беспокойство из-за альянса двух команд, владельцем которых является компания «Ред Булл», высказал исполнительный директор « » Зак Браун.

Руководитель « » поделился схожими опасениями.

«Я считаю, нужно следить за тем, что команды делают со своими юниорскими коллективами – может, это неподходящее слово. На мой взгляд, это неправильно.

«Торо Россо», «Альфа Таури» или « », не знаю, каким будет следующее название – то, что команда делает вместе [с «Ред Булл»], это странная ситуация, ведь оба коллектива принадлежат одной компании.

Но пока справлялась и, уверен, справится в будущем», – заявил Вассер.

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