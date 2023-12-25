Фредерик Вассер: «Союз «Альфа Таури» и «Ред Булл», принадлежащих одной компании – странная ситуация»
Вассер прокомментировал сближение «Ред Булл» и «Альфа Таури».
Ранее беспокойство из-за альянса двух команд, владельцем которых является компания «Ред Булл», высказал исполнительный директор «Макларена» Зак Браун.
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер поделился схожими опасениями.
«Я считаю, нужно следить за тем, что команды делают со своими юниорскими коллективами – может, это неподходящее слово. На мой взгляд, это неправильно.
«Торо Россо», «Альфа Таури» или «Минарди», не знаю, каким будет следующее название – то, что команда делает вместе [с «Ред Булл»], это странная ситуация, ведь оба коллектива принадлежат одной компании.
Но пока ФИА справлялась и, уверен, справится в будущем», – заявил Вассер.
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До сих пор АТ делала болиды по своей концепции, посмотрим что изменится в новом сезоне. В любом случае ФИА не упустит возможность уколоть взбунтовавшуюся Ф1