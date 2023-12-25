Фредерик Вассер: «Союз «Альфа Таури» и «Ред Булл», принадлежащих одной компании – странная ситуация»

Теги ФИА Феррари Макларен Ред Булл Альфа Таури Минарди Формула-1 регламент Зак Браун Фредерик Вассер Авто

Вассер прокомментировал сближение «Ред Булл» и «Альфа Таури».

Ранее беспокойство из-за альянса двух команд, владельцем которых является компания «Ред Булл», высказал исполнительный директор «Макларена» Зак Браун.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер поделился схожими опасениями.

«Я считаю, нужно следить за тем, что команды делают со своими юниорскими коллективами – может, это неподходящее слово. На мой взгляд, это неправильно.

«Торо Россо», «Альфа Таури» или «Минарди», не знаю, каким будет следующее название – то, что команда делает вместе [с «Ред Булл»], это странная ситуация, ведь оба коллектива принадлежат одной компании.

Но пока ФИА справлялась и, уверен, справится в будущем», – заявил Вассер.

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3 комментария
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И за всю историю чемпионатов этот "союз" ни разу не принес конкурентноспособную на дистанции машину или команду для Альфа Таури/ Торра Росса. Так что претензия вообще не понятная, для тех кто ездит на чужом шасси и моторе - тем более.
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Ок, представим что запретят одной компании владеть двумя коллективами, РБ перепишут АТ на другую аффилированную компанию, и продолжат все как было. РБ хотят чтобы и АТ приносила хоть какую то прибыль потому попытаются поднять уровень их выступлений чтобы привлечь больше спонсоров ну и призовых больше.
До сих пор АТ делала болиды по своей концепции, посмотрим что изменится в новом сезоне. В любом случае ФИА не упустит возможность уколоть взбунтовавшуюся Ф1
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