Ферстаппен догнал Проста по победам, Леклер – Алонсо по поулам, авария и сход Переса, Риккардо поднял «Альфа Таури» со дна и другие события Гран-при Мехико

Sports.ru представляет дайджест ключевых событий Гран-при Мехико «Формулы-1» и других гоночных событий за прошедшую неделю.

1. Ферстаппен, которого в Мексике сопровождали два телохранителя, одержал 16-ю победу в сезоне (лучший показатель в истории «Ф-1»), сравнялся с Простом по выигранным Гран-при и завоевал 18-й подиум в году – это повторение рекорда, установленного самим Максом.

Хэмилтон финишировал вторым – Льюис, по собственным словам, «отыгрался» после дисквалификации в США. Третьим стал Леклер, все результаты – здесь.

2. Домашняя гонка Переса обернулась очередным провалом: Серхио сошел после столкновения с Леклером в первом повороте. Чеко заявил, что «крайне гордится» стартом, Хорнер призвал не винить своего пилота. В итоге Ферстаппен оторвался от напарника на 251 балл – это больше, чем разница между Чеко и последним местом.

3. Леклер сравнялся с Алонсо, выиграв 22-й поул в карьере, Риккардо показал невероятное четвертое время в квалификации.

4. Риккардо впервые в сезоне заработал очки и вывел «Альфа Таури» с последнего на восьмое место в Кубке конструкторов.

5. Мощнейший удар Магнуссена о барьеры вызвал красные флаги. После гонки Кевин сообщил, что серьезных травм удалось избежать, а аварию вызвала поломка подвески.

6. Трансферные слухи: Норрис отказал «Ред Булл» после переговоров по поводу места на сезон-2024.

7. «Формула-1» предложила General Motors сотрудничество с одной из команд-участниц чемпионата вместо «Андретти», пишет AP.

8. Переса не наказали за многочисленные срезки на Гран-при США из-за неправильного расположения камеры, выяснили журналисты AMuS.

9. Спринты могут выделить в отдельный чемпионат с призовыми до миллиона, реверсивная решетка также обсуждается.

10. Новый бизнес Хэмилтона: гонщик «Мерседеса» представил безалкогольную альтернативу текиле, созданную с помощью схожего процесса.

⏱️ Хроника гонки: Ферстаппен выиграл в Мексике и обновил рекорд по победам в сезоне (теперь их 16)

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Мехико

🏍️ Результаты MotoGP и других серий

1. Мартин выиграл Гран-при Таиланда MotoGP в упорнейшей борьбе с Баньей и Биндером. Хорхе также победил в спринте и квалификации.

2. Рованпера стал двукратным чемпионом мира по ралли.

3. Лоусон не смог завоевать титул в «Супер-Формуле».

Интересные цитаты

Мартин Брандл о дисквалификации Хэмилтона и Леклера в США: «Если 50 процентов машин провалило тест, не стоило ли проверить всех финишировавших?»

Льюис Хэмилтон: «Ред Булл» никак не помогает Пересу. Мне было бы тяжело слышать о себе такие негативные вещи»

Отец Переса: «Чеко явно будет выступать с Максом за одну команду еще десять лет. Он может выиграть титул»

Питер Уиндзор о ругани Ферстаппена: «Дети смотрят «Ф-1», трехкратному чемпиону нельзя так делать»

Ландо Норрис: «Астон Мартин» становится медленнее с каждым обновлением, похоже»

Экс-менеджер команд «Ф-1» Вильядельпрат: «Хэмилтон не на уровне Ферстаппена. Перес столь же быстр, что и Росберг с Расселлом, и даже не близок к Максу»

🔔 Ближайшие гонки

1. Гран-при Сан-Паулу «Ф-1» (3-5 ноября).

2. Финал сезона WEC – «6 часов Бахрейна» (4 ноября).

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