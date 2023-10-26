Норрис отказал «Ред Булл» после переговоров по поводу сезона-2024 (Джо Сейвард)

Ландо Норрис мог оказаться в «Ред Булл» в 2024 году, сообщил Джо Сейвард.

По информации британского журналиста, чемпионы «Формулы-1» вели переговоры с Норрисом. Ландо предпочел не разрывать контракт с « », действующий до конца 2025 года, и не становиться напарником .

«Темой для обсуждения остается будущее , который продолжает сильно отставать от Макса Ферстаппена. Вопрос в том, стоит ли « » выкупить соглашение, но есть более серьезная проблема – у австрийской компании по производству напитков фактически нет пилота на замену.

Возможно, у получилось бы, но он должен продемонстрировать свое превосходство над Юки Цунодой, если хочет убедить людей, принимающих решения.

Несколько недель назад ходили неопределенные разговоры о том, что «Ред Булл» хочет выкупить Ландо Норриса у «Макларена», чтобы он гонялся в паре с Максом Ферстаппеном в 2024-м. Все это отрицали, но, безусловно, переговоры были. Мне сказали, что в итоге Ландо решил отказать – наверное, из-за прогресса «Макларена», – написал в своем блоге Сейвард.

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