Норрис отказал «Ред Булл» после переговоров по поводу сезона-2024 (Джо Сейвард)

Теги возможные переходы Макларен Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Серхио Перес Джо Сейвард Даниэль Риккардо Макс Ферстаппен Ландо Норрис Юки Цунода Авто

Ландо Норрис мог оказаться в «Ред Булл» в 2024 году, сообщил Джо Сейвард.

По информации британского журналиста, чемпионы «Формулы-1» вели переговоры с Норрисом. Ландо предпочел не разрывать контракт с «Маклареном», действующий до конца 2025 года, и не становиться напарником Макса Ферстаппена.

«Темой для обсуждения остается будущее Серхио Переса, который продолжает сильно отставать от Макса Ферстаппена. Вопрос в том, стоит ли «Ред Булл» выкупить соглашение, но есть более серьезная проблема – у австрийской компании по производству напитков фактически нет пилота на замену.

Возможно, у Даниэля Риккардо получилось бы, но он должен продемонстрировать свое превосходство над Юки Цунодой, если хочет убедить людей, принимающих решения.

Несколько недель назад ходили неопределенные разговоры о том, что «Ред Булл» хочет выкупить Ландо Норриса у «Макларена», чтобы он гонялся в паре с Максом Ферстаппеном в 2024-м. Все это отрицали, но, безусловно, переговоры были. Мне сказали, что в итоге Ландо решил отказать – наверное, из-за прогресса «Макларена», – написал в своем блоге Сейвард.

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36 комментариев

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Hitgoe Himgob
Ответ Роман
Логично, Макларен поехал. Есть что доказывать в своей команде.
Да даже если бы не поехал. Под Макса идти это сразу расписаться под тем что ты второй номер
+27
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+26
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Роман
Логично, Макларен поехал. Есть что доказывать в своей команде.
+19
-1
+18
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DonaldBrashear 2.0
Квята туда, кубок в виде Келли Пике и вперед, будет жара, Нетфликс снимет супер сезон просто
+16
0
+16
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LetTong
Ответ мать Зетмира
Какие цифры? Дебютант выиграл, куча подиумов, часто показывает хорошую скорость, опережая более опытного напарника. Этих факторов более, чем достаточно, чтобы судить о ходе сезона в целом.
А отрыв по очкам, а квалификационный счет?
+8
-1
+7
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Himura
Ответ мать Зетмира
Какие цифры? Дебютант выиграл, куча подиумов, часто показывает хорошую скорость, опережая более опытного напарника. Этих факторов более, чем достаточно, чтобы судить о ходе сезона в целом.
Куча - это сколько у Вас?
+6
0
+6
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Ivan Ivan
Ответ мать Зетмира
А Пиастри что-ли второй номер?
Цифры в конце сезона покажут
+6
-1
+5
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Paninaro
Правильно сделал.
+9
-5
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Serge Vendino
Интересно, что Цунода, видимо, вообще в РБ не рассматривается, хотя из всех пилотов АТ этого года лучше всех себя показывает.
+8
-4
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mclaren-honda
Ответ DonaldBrashear 2.0
Квята туда, кубок в виде Келли Пике и вперед, будет жара, Нетфликс снимет супер сезон просто
У Квята уже был этот кубок, Макс же сказал что дополнительные победы никакой ценности не несут, главное первый раз завоевать
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Виталий ВВАЙ
Ответ Могучий дилетант
Всё таки Цунода уже давно в АТ, и теперь у него нет сильного напарника, т.е Гасли. Лоусон и Де Врис - дебютанты, а Рик в текущей форме - не очень быстрый гонщик. В любом случае, у РБ больше объективных данных по поводу Юки
Мог бы просто написать, что Цунода типичный середняк. И будем откровенны, если б не хонда, его вообще не было б в формуле1.
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Могучий дилетант
Ответ Serge Vendino
Интересно, что Цунода, видимо, вообще в РБ не рассматривается, хотя из всех пилотов АТ этого года лучше всех себя показывает.
Всё таки Цунода уже давно в АТ, и теперь у него нет сильного напарника, т.е Гасли. Лоусон и Де Врис - дебютанты, а Рик в текущей форме - не очень быстрый гонщик. В любом случае, у РБ больше объективных данных по поводу Юки
+5
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mclaren-honda
Ответ Luca di Montezemolo
На утку похоже, кто норрису дал бы контракт разорвать, каким образом ? И он типа так боится читерстапена, что будет так и ездить без побед, да может пиастри и посильнее окажется водителя ньюивозки который Рику сливал, ну мало ли.
Контракты не разрываются, а расторгаются по условиям, прописанным в них же
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Luca di Montezemolo
Ответ mclaren-honda
Пилоту это сделать сложнее гораздо. Баттон в начале 2000-х метался между БАР и Вильямсом, пытаясь разорвать сначала с одним потом с другим. Палоу в Индикаре так же между Андретти и Маклареном.
Ну поэтому я и говорю что на утку похоже, да в теории Норрис может прийти и сказать надоело ваше ведро, хочу расторгнуть контракт, но сколько с него потребуют неизвестно, да и кого мак возьмёт на замену сейчас в это время года. Да и смысл этого всего, и Алонсо и Хэм вели переговоры с читербуллом, только подписывают там удобных вториков из ат чаще всего, поэтому я вообще не уверен что Норрис там нужен на самом деле.
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mclaren-honda
За 5 лет, это по-моему 3й или 4й раз когда Ландо отказывает Ред Буллу
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Luca di Montezemolo
Ответ mclaren-honda
Контракты не разрываются, а расторгаются по условиям, прописанным в них же
А что были прецеденты когда пилот, а не команда разрывали контракт ? Вот так вспомню лишь Рика и Кимана, но там команды хотели, Алонсо конечно сумел из мака свалить но там и обстоятельства другие. Нет ну если заплатить маку млн 100, может они и согласятся расторгнуть, но на это никто не пойдёт.
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mclaren-honda
Ответ мать Зетмира
А Пиастри что-ли второй номер?
А Пиастри чтоли в Ред Булле?
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Lestyv
Отличная новость. И для чемпионата будет полезней
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mclaren-honda
Ответ Luca di Montezemolo
А что были прецеденты когда пилот, а не команда разрывали контракт ? Вот так вспомню лишь Рика и Кимана, но там команды хотели, Алонсо конечно сумел из мака свалить но там и обстоятельства другие. Нет ну если заплатить маку млн 100, может они и согласятся расторгнуть, но на это никто не пойдёт.
Пилоту это сделать сложнее гораздо. Баттон в начале 2000-х метался между БАР и Вильямсом, пытаясь разорвать сначала с одним потом с другим. Палоу в Индикаре так же между Андретти и Маклареном.
+1
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grag68
Возьмите Расселла, ну пожалуйста))) будет ох....я веселуха))
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うちはイタチ
Ответ Могучий дилетант
Всё таки Цунода уже давно в АТ, и теперь у него нет сильного напарника, т.е Гасли. Лоусон и Де Врис - дебютанты, а Рик в текущей форме - не очень быстрый гонщик. В любом случае, у РБ больше объективных данных по поводу Юки
гасли - сильный напарник? 🤣
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ibra207
в Феррари, со своим бро -Карлосом, через годик мы его увидим. Отличный состав будет
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dend99
Ландо все правильно делает, просто так уходить из прогрессирующей команды смысла нет.
Но! я думаю, что неспроста речь про период 2024-2025. похоже, что у Ландо видение такое: проехать 2024 с Маклареном и посмотреть, как прогрессирует команда. Если все опять сорвется в штопор ,то уже думать. Потому что, с одной стороны, в РБ Макс, которого никому в напарники не пожелаешь - съест только так - с другой, касательно второго пилота - РБ в слабой позиции, вариантов толковых нет (в сравнении с уровнем и потенциалом Ландо), за 2024 вряд ли сильно поменяется ситуация. Так что перед 2025 можно будет еще разочек обсудить
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Alesha_451
Можно Цуноду всё-таки испытать. В 24 году ожидается такой же самовоз, если не круче нынешнего. Ничего не потеряют, а вдруг японцу тачка хорошо подойдет. Он на АТ, который в начале сезона был абсолютно худшим пепелацем чемпионата, очень достойно ехал в первой трети сезона. Потом тем более
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sfairait
Ответ Дмитрий Кузовков
Сильно вряд ли. Что у быков, что у Феррари есть проклятая традиция вторикелить. Ландо отлично это понимает.
Да хоть третьекеллить, с таким ведром как у ведрари, зачем оно надо? Да ещё и амбициозный не по навыкам Карлито
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Дмитрий Кузовков
Ответ ibra207
Это не традиция. Это адекватный и эффективный подход. если один из пилотов начинает стабильно давать результат и приносить нужные команде очки, а другой не может соответствовать, то логично что в каких-то моментах приоритет будет отдаваться тому кто приносит больше пользы команде и борется за более высокие места в личке. Во всех топ-командах так всегда было. Странно что вы тогда и Мерседес сюда не записали. Да и в Феррари сейчас нет четкого разделения на 1/2
Тут речь идет не о самой непосредственно традиции, а о Ландо. Он наверняка понимает, что им ( Норрису и Пиастри) не отдают какого-либо звание фавора в команде, раз два гонщика ездят на одинаковых болидах без принципа "построить машину под *имя гонщика*".
Касаемо Феррари-я погорячился, признаю. Однако это тенденция последнего года, нежели правило. Мое умозаключение связано с историями с Алонсо, Шумахером (более глубоко я не могу судить, поскольку плаваю в теме истории Ф1).
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