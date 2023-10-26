Норрис отказал «Ред Булл» после переговоров по поводу сезона-2024 (Джо Сейвард)
Ландо Норрис мог оказаться в «Ред Булл» в 2024 году, сообщил Джо Сейвард.
По информации британского журналиста, чемпионы «Формулы-1» вели переговоры с Норрисом. Ландо предпочел не разрывать контракт с «Маклареном», действующий до конца 2025 года, и не становиться напарником Макса Ферстаппена.
«Темой для обсуждения остается будущее Серхио Переса, который продолжает сильно отставать от Макса Ферстаппена. Вопрос в том, стоит ли «Ред Булл» выкупить соглашение, но есть более серьезная проблема – у австрийской компании по производству напитков фактически нет пилота на замену.
Возможно, у Даниэля Риккардо получилось бы, но он должен продемонстрировать свое превосходство над Юки Цунодой, если хочет убедить людей, принимающих решения.
Несколько недель назад ходили неопределенные разговоры о том, что «Ред Булл» хочет выкупить Ландо Норриса у «Макларена», чтобы он гонялся в паре с Максом Ферстаппеном в 2024-м. Все это отрицали, но, безусловно, переговоры были. Мне сказали, что в итоге Ландо решил отказать – наверное, из-за прогресса «Макларена», – написал в своем блоге Сейвард.
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Но! я думаю, что неспроста речь про период 2024-2025. похоже, что у Ландо видение такое: проехать 2024 с Маклареном и посмотреть, как прогрессирует команда. Если все опять сорвется в штопор ,то уже думать. Потому что, с одной стороны, в РБ Макс, которого никому в напарники не пожелаешь - съест только так - с другой, касательно второго пилота - РБ в слабой позиции, вариантов толковых нет (в сравнении с уровнем и потенциалом Ландо), за 2024 вряд ли сильно поменяется ситуация. Так что перед 2025 можно будет еще разочек обсудить
Касаемо Феррари-я погорячился, признаю. Однако это тенденция последнего года, нежели правило. Мое умозаключение связано с историями с Алонсо, Шумахером (более глубоко я не могу судить, поскольку плаваю в теме истории Ф1).