MotoGP. Гран-при Таиланда. Мартин выиграл гонку, Баньяя – 2-й, Биндер – 3-й

Гонщик «Прамака» Хорхе Мартин выиграл Гран-при Таиланда с поула.

Мартин до последних метров дистанции сражался за победу с пилотом «КТМ» Брэдом Биндером и лидером сезона Франческо Баньяей из «Дукати». Биндер пересек финишную черту вторым, однако потерял одну позицию из-за штрафа за нарушение пределов трассы и пропустил вперед Баньяю.

Представитель «Грезини» Алекс Маркес, претендовавший на подиум, сошел после падения.

Отрыв Баньяи от Мартина в чемпионате сократился до 13 очков.

Гран-при Таиланда

Бурирам

29 октября 2023 года

Гонка

1. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») – 26 кругов

2. Франческо Баньяя («Дукати») +0,253

3. Брэд Биндер («КТМ») +0,114*

4. Марко Беццекки («ВР46») +2,005

5. Алеш Эспаргаро («Априлия») +4,303

6. Фабио Куартараро («Ямаха») +4,550

7. Марк Маркес («Хонда») +5,362

8. Лука Марини («ВР46») +6,778

9. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +7,569

10. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +9,377

11. Франко Морбиделли («Ямаха») +11,168

12. Хоан Мир («Хонда») +11,990

13. Энеа Бастианини («Дукати») +12,323

14. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +14,537

15. Рауль Фернандес («РНФ») +15,093

16. Джек Миллер («КТМ») +17,640

17. Аугусто Фернандес («Гасгас») +21,307

18. Пол Эспаргаро («Гасгас») +21,435

Сошли:

Маверик Виньялес («Априлия»)

Алекс Маркес («Грезини»)

Мигел Оливейра («РНФ»)

* – Биндер потерял одну позицию за нарушение пределов трассы

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Франческо Баньяя – 389 очков

2. Хорхе Мартин – 376

3. Марко Беццекки – 310

4. Брэд Биндер – 249

5. Алеш Эспаргаро – 201

MotoGP. Гран-при Таиланда. Мартин выиграл квалификацию, Марини – 2-й, Алеш Эспаргаро – 3-й, Баньяя – 6-й

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