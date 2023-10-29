MotoGP. Гран-при Таиланда. Мартин выиграл гонку, Баньяя – 2-й, Биндер – 3-й
Гонщик «Прамака» Хорхе Мартин выиграл Гран-при Таиланда с поула.
Мартин до последних метров дистанции сражался за победу с пилотом «КТМ» Брэдом Биндером и лидером сезона Франческо Баньяей из «Дукати». Биндер пересек финишную черту вторым, однако потерял одну позицию из-за штрафа за нарушение пределов трассы и пропустил вперед Баньяю.
Представитель «Грезини» Алекс Маркес, претендовавший на подиум, сошел после падения.
Отрыв Баньяи от Мартина в чемпионате сократился до 13 очков.
Гран-при Таиланда
Бурирам
29 октября 2023 года
Гонка
1. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») – 26 кругов
2. Франческо Баньяя («Дукати») +0,253
3. Брэд Биндер («КТМ») +0,114*
4. Марко Беццекки («ВР46») +2,005
5. Алеш Эспаргаро («Априлия») +4,303
6. Фабио Куартараро («Ямаха») +4,550
7. Марк Маркес («Хонда») +5,362
8. Лука Марини («ВР46») +6,778
9. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +7,569
10. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +9,377
11. Франко Морбиделли («Ямаха») +11,168
12. Хоан Мир («Хонда») +11,990
13. Энеа Бастианини («Дукати») +12,323
14. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +14,537
15. Рауль Фернандес («РНФ») +15,093
16. Джек Миллер («КТМ») +17,640
17. Аугусто Фернандес («Гасгас») +21,307
18. Пол Эспаргаро («Гасгас») +21,435
Сошли:
Маверик Виньялес («Априлия»)
Алекс Маркес («Грезини»)
Мигел Оливейра («РНФ»)
* – Биндер потерял одну позицию за нарушение пределов трассы
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Франческо Баньяя – 389 очков
2. Хорхе Мартин – 376
3. Марко Беццекки – 310
4. Брэд Биндер – 249
5. Алеш Эспаргаро – 201
MotoGP. Гран-при Таиланда. Мартин выиграл квалификацию, Марини – 2-й, Алеш Эспаргаро – 3-й, Баньяя – 6-й
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Гонка от начала и до конца полная борьбы, супер зрелище!
Спасибо биндеру за такие подарки, но больше не надо) Вообще конечно африканец прям мегакрут, один на подиуме когда другие КТМ даже очков не набрали, очень надеюсь что когда-нибудь и он будет в борьбе за чемпионат, очень приятный парень.
1. Прамак - 570 очков
2. VR 46 - 473
3. Дукати - 444
4. КТМ - 393
5. Априлия - 371
6. Ямаха - 228