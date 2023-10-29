MotoGP. Гран-при Таиланда. Мартин выиграл гонку, Баньяя – 2-й, Биндер – 3-й

Теги результаты Априлия Ямаха Дукати чемпионат мира MotoGP Хонда MotoGP КТМ Грезини Прамак Алеш Эспаргаро ЛЧР Марк Маркес Гран-при Таиланда MotoGP Пол Эспаргаро Джек Миллер Маверик Виньялес Жоан Зарко Франческо Баньяя Фабио Куартараро Франко Морбиделли Такааки Накагами Хоан Мир Мигел Оливейра Брэд Биндер Алекс Маркес РНФ ВР46 Хорхе Мартин Лука Марини Энеа Бастианини Фабио ди Джанантонио Марко Беццекки Рауль Фернандес Гасгас Аугусто Фернандес Авто

Гонщик «Прамака» Хорхе Мартин выиграл Гран-при Таиланда с поула.

Мартин до последних метров дистанции сражался за победу с пилотом «КТМ» Брэдом Биндером и лидером сезона Франческо Баньяей из «Дукати». Биндер пересек финишную черту вторым, однако потерял одну позицию из-за штрафа за нарушение пределов трассы и пропустил вперед Баньяю.

Представитель «Грезини» Алекс Маркес, претендовавший на подиум, сошел после падения.

Отрыв Баньяи от Мартина в чемпионате сократился до 13 очков.

Гран-при Таиланда
Бурирам
29 октября 2023 года
Гонка
 
1. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») – 26 кругов
2. Франческо Баньяя («Дукати») +0,253
3. Брэд Биндер («КТМ») +0,114*
4. Марко Беццекки («ВР46») +2,005
5. Алеш Эспаргаро («Априлия») +4,303
6. Фабио Куартараро («Ямаха») +4,550
7. Марк Маркес («Хонда») +5,362
8. Лука Марини («ВР46») +6,778
9. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +7,569
10. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +9,377
11. Франко Морбиделли («Ямаха») +11,168
12. Хоан Мир («Хонда») +11,990
13. Энеа Бастианини («Дукати») +12,323
14. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +14,537
15. Рауль Фернандес («РНФ») +15,093
16. Джек Миллер («КТМ») +17,640
17. Аугусто Фернандес («Гасгас») +21,307
18. Пол Эспаргаро («Гасгас») +21,435
 
Сошли:
 
Маверик Виньялес («Априлия») 
Алекс Маркес («Грезини»)
Мигел Оливейра («РНФ»)
 
* – Биндер потерял одну позицию за нарушение пределов трассы
 
Положение в чемпионате
Топ-5
 
1. Франческо Баньяя – 389 очков
2. Хорхе Мартин – 376
3. Марко Беццекки – 310
4. Брэд Биндер – 249
5. Алеш Эспаргаро – 201
 

MotoGP. Гран-при Таиланда. Мартин выиграл квалификацию, Марини – 2-й, Алеш Эспаргаро – 3-й, Баньяя – 6-й

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6 комментариев

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Неплохая гонка. Как радуем motogp во второй половине! Биндеру чуть-чуть не хватило, но он еще и штраф словил, но зато два лидера рядом. Мартин хорош, выдержал сегодня, но на следующем этапе вряд ли будет легкая прогулка для него ибо Баньяя в Малайзии хорошо выступает. 13 очков разницы за 3 этапа до конца, будет весело)
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Luca di Montezemolo
Хорошая гонка, даже длинной показалась, но просто взяли и подарили баньяя 4 очка, просто смешно,опять биндер получил штраф как в Леманне, но там баньяя заехал точно так же и не получил штраф, а биндер получил 2 штрафа за одно и тоже в спринте и гонке, это как то испортило впечатление от гонки в итоге.
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Birdman
Очень хорош конечно, выдержал такое давление и прессинг, тут просто браво! Важная победа со всех точек зрения, видно что готов чтобы забрать чемпионство и две неудачи никак не повлияли!
Гонка от начала и до конца полная борьбы, супер зрелище!
Спасибо биндеру за такие подарки, но больше не надо) Вообще конечно африканец прям мегакрут, один на подиуме когда другие КТМ даже очков не набрали, очень надеюсь что когда-нибудь и он будет в борьбе за чемпионат, очень приятный парень.
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M93
Гонка удалась. Баньяя сегодня не тошнил, Мартин не затупил с шинами. Чемпионат продолжается.
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Birdman
Командный зачёт:
1. Прамак - 570 очков
2. VR 46 - 473
3. Дукати - 444
4. КТМ - 393
5. Априлия - 371
6. Ямаха - 228
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Алекесй Бояринов
Ответ Luca di Montezemolo
Хорошая гонка, даже длинной показалась, но просто взяли и подарили баньяя 4 очка, просто смешно,опять биндер получил штраф как в Леманне, но там баньяя заехал точно так же и не получил штраф, а биндер получил 2 штрафа за одно и тоже в спринте и гонке, это как то испортило впечатление от гонки в итоге.
Полностью поддерживаю. Этим решением подпортили впечатление о гонке. А гонка вышла 🔥🔥🔥🔥🔥
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