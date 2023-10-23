Ландо Норрис: «Астон Мартин» становится медленнее с каждым обновлением, похоже»

Теги Гран-при Бахрейна Гран-при США Макларен Ред Булл Формула-1 Мерседес Астон Мартин Ландо Норрис Авто

Ландо Норрис жестко высказался о регрессе «Астон Мартин».

На Гран-при США команда Норриса «Макларен» опередила соперников в Кубке конструкторов и вышла на четвертую позицию.

«Есть ощущение, что мы нащупали ритм. Очевидно, что «Астон»… Не знаю – похоже, болид становится все медленнее и медленнее с каждым обновлением. В начале сезоне команда сражалась с «Ред Булл». Не знаю, где она финишировала сегодня, но ее выбили в первом сегменте квалификации, она испытывает проблемы.

Не знаю, в чем причины, команда была очень сильна. В первой половине сезона она заработала много очков, а во второй возникли трудности. У нас все наоборот.

Можно вспомнить, где мы находились, насколько плохо выступали в Бахрейне, сколько секунд нас отделяло от поула. Я провел шесть пит-стопов в первой гонке сезона, сразу же потерял силовую установку.

Теперь же мы сражаемся с «Ред Булл», который являлся нереалистичной целью фактически для всех, сражаемся с «Мерседесом». Пусть мы и разочарованы, что не поборолись за победу, надо оценивать общую картину и прогресс. Считаю, это потрясающий день для нас», – сообщил Ландо, финишировавший третьим и поднявшийся на вторую строчку после дисквалификации пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

«Макларен» обогнал «Астон Мартин» и вышел на 4-е место в Кубке конструкторов

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при США-2023

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Великий Алонсо
Правильно говоришь, тотально обосрались со всеми обновлениями в сезоне, хотя вот с обновлённым днищем Стролл вчера с питлейна 9-м приехал до дисквала Хэмилтона и Леклера, впервые попал в очки за 3 месяца, значит улучшение небольшое все-таки есть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Savardus
У Астона получаются новые Обдновления.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий