Ландо Норрис: «Астон Мартин» становится медленнее с каждым обновлением, похоже»

Ландо Норрис жестко высказался о регрессе «Астон Мартин».

На Гран-при США команда «Макларен» опередила соперников в Кубке конструкторов и вышла на четвертую позицию.

«Есть ощущение, что мы нащупали ритм. Очевидно, что «Астон»… Не знаю – похоже, болид становится все медленнее и медленнее с каждым обновлением. В начале сезоне команда сражалась с «Ред Булл». Не знаю, где она финишировала сегодня, но ее выбили в первом сегменте квалификации, она испытывает проблемы.

Не знаю, в чем причины, команда была очень сильна. В первой половине сезона она заработала много очков, а во второй возникли трудности. У нас все наоборот.

Можно вспомнить, где мы находились, насколько плохо выступали в , сколько секунд нас отделяло от поула. Я провел шесть пит-стопов в первой гонке сезона, сразу же потерял силовую установку.

Теперь же мы сражаемся с « », который являлся нереалистичной целью фактически для всех, сражаемся с «Мерседесом». Пусть мы и разочарованы, что не поборолись за победу, надо оценивать общую картину и прогресс. Считаю, это потрясающий день для нас», – сообщил Ландо, финишировавший третьим и поднявшийся на вторую строчку после дисквалификации пилота « » Льюиса Хэмилтона.

«Макларен» обогнал «Астон Мартин» и вышел на 4-е место в Кубке конструкторов

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при США-2023