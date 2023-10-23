Ландо Норрис: «Астон Мартин» становится медленнее с каждым обновлением, похоже»
Ландо Норрис жестко высказался о регрессе «Астон Мартин».
На Гран-при США команда Норриса «Макларен» опередила соперников в Кубке конструкторов и вышла на четвертую позицию.
«Есть ощущение, что мы нащупали ритм. Очевидно, что «Астон»… Не знаю – похоже, болид становится все медленнее и медленнее с каждым обновлением. В начале сезоне команда сражалась с «Ред Булл». Не знаю, где она финишировала сегодня, но ее выбили в первом сегменте квалификации, она испытывает проблемы.
Не знаю, в чем причины, команда была очень сильна. В первой половине сезона она заработала много очков, а во второй возникли трудности. У нас все наоборот.
Можно вспомнить, где мы находились, насколько плохо выступали в Бахрейне, сколько секунд нас отделяло от поула. Я провел шесть пит-стопов в первой гонке сезона, сразу же потерял силовую установку.
Теперь же мы сражаемся с «Ред Булл», который являлся нереалистичной целью фактически для всех, сражаемся с «Мерседесом». Пусть мы и разочарованы, что не поборолись за победу, надо оценивать общую картину и прогресс. Считаю, это потрясающий день для нас», – сообщил Ландо, финишировавший третьим и поднявшийся на вторую строчку после дисквалификации пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
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