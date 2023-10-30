Серхио Перес не ожидал позднего торможения Леклера: «Абсолютно гоночный инцидент. Крайне горжусь собой – я выложился и провел лучший старт года»
Серхио Перес не считает себя ответственным за столкновение с Шарлем Леклером.
В первом повороте Гран-при Мехико гонщик «Ред Булл» дошел до контакта с пилотом «Феррари» Шарлем Леклером, в результате чего досрочно завершил домашнюю гонку.
«Старт получился потрясающим. Я видел просвет и, откровенно говоря, после такого старта был бы очень разочарован оказаться на подиуме, понимая, что появился шанс выйти в лидеры, и я им не воспользовался.
Я просто решился на обгон. Честно говоря, не ожидал, что Шарль – он ехал в середине, у него было меньше пространства для маневра – затормозит так же поздно, как Макс [Ферстаппен] и я. Я считал, что места хватит трем машинам. Абсолютно гоночный инцидент, и, оглядываясь назад… Я не должен так говорить, но стоило отступить и доехать до дома. Особенно на своем домашнем Гран-при и двух подряд подиумов. Я просто хотел выложиться по полной и решился на обгон.
Я очень расстроен из-за конечного результата. Конечно, очень грустно завершать домашний Гран-при на первом круге. С другой стороны, я крайне горжусь собой, потому что выложился. Я очень горжусь своей командой. Мы отдавали все силы на протяжении всего уик-энда, и, пожалуй, это был лучший старт года, так что мы просто решились», – заявил Серхио.
Перес сошел после столкновения с Леклером в первом повороте Гран-при Мехико
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рбшный быдлостайл
тормози ты, я потом
в этот раз не прокатило
На Чеко просто навалилось. И общее неудовлетворение результатами, и терки с командой, и домашний этап, где хотелось выжать максимум. Вот результат. Перегорел.
Ферстаппена ему не победить конечно, да и в РБ никто не даст этого сделать, но надеюсь, что в следующем сезоне, он покажет свой высокий уровень, а РБ не будут вставлять палки в колеса слишком сильно.
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1) из-за Переса как бы и не было пространства у Шарля
2) РБ постоянно берут наглостью, лезут, надеясь на малодушие соперников
Жаль что их так редко за это наказывают сходами, соперники поумнее, вот и пропускают, избегая вылета
Цунода ровно такое же действие изобразил когда вылетел
Может, рассчитывал об Пиастри довернуть?