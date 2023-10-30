Серхио Перес не ожидал позднего торможения Леклера: «Абсолютно гоночный инцидент. Крайне горжусь собой – я выложился и провел лучший старт года»

Теги Феррари Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Гран-при Мексики Шарль Леклер Авто

Серхио Перес не считает себя ответственным за столкновение с Шарлем Леклером.

В первом повороте Гран-при Мехико гонщик «Ред Булл» дошел до контакта с пилотом «Феррари» Шарлем Леклером, в результате чего досрочно завершил домашнюю гонку.

«Старт получился потрясающим. Я видел просвет и, откровенно говоря, после такого старта был бы очень разочарован оказаться на подиуме, понимая, что появился шанс выйти в лидеры, и я им не воспользовался.

Я просто решился на обгон. Честно говоря, не ожидал, что Шарль – он ехал в середине, у него было меньше пространства для маневра – затормозит так же поздно, как Макс [Ферстаппен] и я. Я считал, что места хватит трем машинам. Абсолютно гоночный инцидент, и, оглядываясь назад… Я не должен так говорить, но стоило отступить и доехать до дома. Особенно на своем домашнем Гран-при и двух подряд подиумов. Я просто хотел выложиться по полной и решился на обгон.

Я очень расстроен из-за конечного результата. Конечно, очень грустно завершать домашний Гран-при на первом круге. С другой стороны, я крайне горжусь собой, потому что выложился. Я очень горжусь своей командой. Мы отдавали все силы на протяжении всего уик-энда, и, пожалуй, это был лучший старт года, так что мы просто решились», – заявил Серхио.

Перес сошел после столкновения с Леклером в первом повороте Гран-при Мехико

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14 комментариев

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Scorpio
Честно говоря, не ожидал, что Шарль – он ехал в середине, у него было меньше пространства для маневра – затормозит так же поздно, как Макс [Ферстаппен] и я

рбшный быдлостайл
тормози ты, я потом
в этот раз не прокатило
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Lestyv
Ну то есть просто прояснить. Опытнейший гонщик, с огромным количеством проведенных Гран-При на голубом глазу заявляет, что он гордится собой. Вы боритесь за первое место, входите втроем в ряд в поворот, ты смещаешься - что может пойти не так? Часом позже Норриса на рестарте тоже зажали, и он, будучи гораздо менее опытным гонщиком, чем Чеко (по количеству гран-при и времени, проведенному в чемпионской команде), притормаживает, пропускает и потом спокойно отыгрывает эти места, вместо того, чтобы бесславно сойти.
На Чеко просто навалилось. И общее неудовлетворение результатами, и терки с командой, и домашний этап, где хотелось выжать максимум. Вот результат. Перегорел.
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Grigpar
Этот сезон для Переса просто катастрофа. Гордится он 1-й минутой в домашнем гран-при, где надо было тупо сделать все наверняка и порадовать зрителей.
Ферстаппена ему не победить конечно, да и в РБ никто не даст этого сделать, но надеюсь, что в следующем сезоне, он покажет свой высокий уровень, а РБ не будут вставлять палки в колеса слишком сильно.
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King_X
"<...> не ожидал, что Шарль – он ехал в середине, у него было меньше пространства для маневра – затормозит так же поздно, как Макс
---------
1) из-за Переса как бы и не было пространства у Шарля
2) РБ постоянно берут наглостью, лезут, надеясь на малодушие соперников
Жаль что их так редко за это наказывают сходами, соперники поумнее, вот и пропускают, избегая вылета
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Кирилл Конопельченко
Буррито пережрал с текилой на старте? Гнать санной тряпкой полоумного.
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Volodya_A
Я думаю это просто что-то не так с симулятором у красных волов. На симуляторе такие маневры проходят у них.
Цунода ровно такое же действие изобразил когда вылетел
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Квадратное личико
🇲🇽 🤡
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Антон Якимцев
Ответ Lestyv
Ну то есть просто прояснить. Опытнейший гонщик, с огромным количеством проведенных Гран-При на голубом глазу заявляет, что он гордится собой. Вы боритесь за первое место, входите втроем в ряд в поворот, ты смещаешься - что может пойти не так? Часом позже Норриса на рестарте тоже зажали, и он, будучи гораздо менее опытным гонщиком, чем Чеко (по количеству гран-при и времени, проведенному в чемпионской команде), притормаживает, пропускает и потом спокойно отыгрывает эти места, вместо того, чтобы бесславно сойти. На Чеко просто навалилось. И общее неудовлетворение результатами, и терки с командой, и домашний этап, где хотелось выжать максимум. Вот результат. Перегорел.
Перес забыл, что не в видеоигре учавствует. Хотя даже там, лучше порой уступить.
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Andres Dandaras
Ответ Grigpar
Этот сезон для Переса просто катастрофа. Гордится он 1-й минутой в домашнем гран-при, где надо было тупо сделать все наверняка и порадовать зрителей. Ферстаппена ему не победить конечно, да и в РБ никто не даст этого сделать, но надеюсь, что в следующем сезоне, он покажет свой высокий уровень, а РБ не будут вставлять палки в колеса слишком сильно.
Надеюсь этого бездаря уберут зимой , смотреть этот цирк уже надоело
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Дмитрий Елисеев
Ответ Andres Dandaras
Надеюсь этого бездаря уберут зимой , смотреть этот цирк уже надоело
Да по хорошему можно было Лоусона посадить на последние пару гонок. Хуже точно не будет
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Lestyv
Ответ Volodya_A
Я думаю это просто что-то не так с симулятором у красных волов. На симуляторе такие маневры проходят у них. Цунода ровно такое же действие изобразил когда вылетел
С психологами у них проблемы, а не с симуляторами. Цунода вообще эпичный самовыпил устроил, в духе японских камикадзе при атаке Перл-Харбор.
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Volodya_A
Ответ Lestyv
С психологами у них проблемы, а не с симуляторами. Цунода вообще эпичный самовыпил устроил, в духе японских камикадзе при атаке Перл-Харбор.
Ну как бы в поворот он никак не вписывался, да.
Может, рассчитывал об Пиастри довернуть?
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Биомеханоид
Ответ Scorpio
Честно говоря, не ожидал, что Шарль – он ехал в середине, у него было меньше пространства для маневра – затормозит так же поздно, как Макс [Ферстаппен] и я рбшный быдлостайл тормози ты, я потом в этот раз не прокатило
В детстве в гляделки, наверное, любил играть.
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