Гран-при Мехико-2023. Стартовый порядок. Гонка – в 23:00

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В воскресенье, 29 октября, на автодроме имени братьев Родригес состоится 19-я гонка «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Мехико. Старт – в 23:00 по московскому времени.

Автодром имени братьев Родригес, Мехико
29 октября 2023 года
Гонка
Стартовый порядок
 
1. Шарль Леклер («Феррари»)
2. Карлос Сайнс («Феррари»)
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
4. Даниэль Риккардо («Альфа Таури»)
5. Серхио Перес («Ред Булл»)
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
7. Оскар Пиастри («Макларен»)
8. Джордж Расселл («Мерседес»)
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
10. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
11. Пьер Гасли («Альпин»)
12. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
14. Алекс Албон («Уильямс»)
15. Эстебан Окон («Альпин»)
16. Кевин Магнуссен («Хаас»)
17. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
18. Ландо Норрис («Макларен»)
19. Юки Цунода («Альфа Таури»)
20. Логан Сарджент («Уильямс»)
 

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1 комментарий

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Gonshic
Теперь есть возможность посмотреть на настоящий скилл Норриса, болид позволяет показать класс. Сможет прорваться в хорошие очки?
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