Рованпера стал двукратным чемпионом мира по ралли

Теги Тойота чемпионат мира по ралли Форд Себастьян Ожье Хендэ Тьерри Невилль Элфин Эванс Калле Рованпера Авто

Калле Рованпера досрочно оформил титул по итогам сезона-2023 чемпионата мира по ралли (WRC).

Гонщик «Тойоты» финишировал вторым на Ралли Центральной Европы – предпоследнем этапе года. Это позволило 23-летнему финну завоевать второе подряд чемпионство.

Ралли выиграл пилот «Хендэ» Тьерри Невилль, третьим финишировал Отт Тянак («Форд»), четвертым – Себастьян ОжьеТойота»). Напарник Рованперы Элфин Эванс, занимающий вторую строчку в чемпионате, попал в серьезную аварию, после которой выбыл из борьбы за высокие позиции и потерял математические шансы на титул.

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