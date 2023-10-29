Рованпера стал двукратным чемпионом мира по ралли
Калле Рованпера досрочно оформил титул по итогам сезона-2023 чемпионата мира по ралли (WRC).
Гонщик «Тойоты» финишировал вторым на Ралли Центральной Европы – предпоследнем этапе года. Это позволило 23-летнему финну завоевать второе подряд чемпионство.
Ралли выиграл пилот «Хендэ» Тьерри Невилль, третьим финишировал Отт Тянак («Форд»), четвертым – Себастьян Ожье («Тойота»). Напарник Рованперы Элфин Эванс, занимающий вторую строчку в чемпионате, попал в серьезную аварию, после которой выбыл из борьбы за высокие позиции и потерял математические шансы на титул.
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