Кристиан Хорнер: «Нельзя винить Переса за попытку захватить лидерство в домашней гонке»

Теги Феррари Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Гран-при Мексики Макс Ферстаппен Шарль Леклер Авто

Кристиан Хорнер вступился за Серхио Переса после аварии в Мексике.

Второй пилот «Ред Булл» досрочно завершил Гран-при Мехико после столкновения с Шарлем Леклером из «Феррари» в первом повороте, в то время как Макс Ферстаппен одержал победу.

«Да, большой контраст. Очередной потрясающий заезд Макса, полное, безоговорочное доминирование, а для Чеко домашняя гонка обернулась абсолютным разочарованием. Он сорвался с места как ракета и въезжал в первый поворот, набрав такой импульс. Нельзя винить его за попытку захватить лидерство на домашнем этапе.

У него 13-летний опыт выступлений в «Формуле-1». Думаю, в тяжелые моменты важна поддержка. До того момента он проводил прекрасный уик-энд и стремился стать лидером домашней гонки в Мехико на фоне безумной поддержки трибун. Три машины не могут одновременно въехать в один поворот, и, к сожалению, он просто оказался пострадавшим», – поделился мнением руководитель «Ред Булл» в эфире Sky Sports.

Перес сошел после столкновения с Леклером в первом повороте Гран-при Мехико

Серхио Перес не ожидал позднего торможения Леклера: «Абсолютно гоночный инцидент. Крайне горжусь собой – я выложился и провел лучший старт года»

14 комментариев

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Квадратное личико
За попытку захватить лидерство в домашней гонке в Сильверстоуне 2 года назад Хэмилтона тоже нельзя было винить? Или это другое, Кристиан?
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Scorpio
Ответ Антон Якимцев
Цирк - это когда 42-летний недомултикратный пенсионер, который даже в кузовах на вторых ролях, гоняет в Ф1 на потеху старообрядцам.
на потеху старообрядцам
)))))
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Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
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Великий Алонсо
У Хорнера язык не устал ещё? Что должен сделать Перес, чтобы Хорнер сказал "да, это было плохо, Перес виноват". Приехать в квалификации и гонке последним? Что за цирк происходит вообще??
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1CEMAN
знатно припомнил
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Anastasia Smelova
В практиках ничего не показал, в квале ниже Рика - какой прекрасный уик энд до инцидента, действительно. На симуляторе он, может, ночью какие геройства показывал, мы, видимо, не видим чего-то.
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MUbot
По-моему с Перецом уже все решено....
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Project2000
можно и нужно винить; все основания для этого есть! он не новичок , чтобы требовать к себе снисхождения. Хреново выступает в квалификации (-иях), потом чудит в гонке (-ах)... и это на самом победоносном болиде в истории ф1. непостижимо! Учитывая резкость боссов РБ на фоне такого очередного факапа и результата Дэна мексу нужную готовиться передать ключи
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grag68
Ответ Великий Алонсо
У Хорнера язык не устал ещё? Что должен сделать Перес, чтобы Хорнер сказал "да, это было плохо, Перес виноват". Приехать в квалификации и гонке последним? Что за цирк происходит вообще??
Идеальный пилот для РБ, на данный момент
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