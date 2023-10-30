Кристиан Хорнер: «Нельзя винить Переса за попытку захватить лидерство в домашней гонке»

Кристиан Хорнер вступился за Серхио Переса после аварии в Мексике.

Второй пилот «Ред Булл» досрочно завершил Гран-при Мехико после столкновения с из « » в первом повороте, в то время как одержал победу.

«Да, большой контраст. Очередной потрясающий заезд Макса, полное, безоговорочное доминирование, а для Чеко домашняя гонка обернулась абсолютным разочарованием. Он сорвался с места как ракета и въезжал в первый поворот, набрав такой импульс. Нельзя винить его за попытку захватить лидерство на домашнем этапе.

У него 13-летний опыт выступлений в «Формуле-1». Думаю, в тяжелые моменты важна поддержка. До того момента он проводил прекрасный уик-энд и стремился стать лидером домашней гонки в Мехико на фоне безумной поддержки трибун. Три машины не могут одновременно въехать в один поворот, и, к сожалению, он просто оказался пострадавшим», – поделился мнением руководитель « » в эфире Sky Sports.

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