Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Мехико-2023

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Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Мехико
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 491 очко
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 240
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 220
4. Карлос Сайнс («Феррари») – 183
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 183
6. Ландо Норрис («Макларен») – 169
7. Шарль Леклер («Феррари») – 166
8. Джордж Расселл («Мерседес») – 151
9. Оскар Пиастри («Макларен») – 87
10. Пьер Гасли («Альпин») – 56
11. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 53
12. Эстебан Окон («Альпин») – 45
13. Алекс Албон («Уильямс») – 27
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 10
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 9
16. Юки Цунода («Альфа Таури») – 8
17. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») – 6
18. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 6
19. Кевин Магнуссен («Хаас») – 3
20. Лиам Лоусон («Альфа Таури») – 2
21. Логан Сарджент («Уильямс») – 1
22. Ник де Врис («Альфа Таури») – 0
 
Положение команд в Кубке конструкторов
 
1. «Ред Булл» – 731 очко
2. «Мерседес» – 371
3. «Феррари» – 349
4. «Макларен» – 256
5. «Астон Мартин» – 236
6. «Альпин» – 101
7. «Уильямс» – 28
8. «Альфа Таури» – 16
9. «Альфа Ромео» – 16
10. «Хаас» – 12
 

Гран-при Мехико-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Леклер – 3-й

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10 комментариев

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Дмитрий Фурсов
За Рика радостно. Показал класс, АТ поднял в КК
+15
0
+15
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Квадратное личико
Ответ arspurs9
20 очков. Без дисквы было бы 2.* Перес, что сказать
Обидно. Перес, скорее всего, дотошнит до вице-чемпионства в оставшихся гонках, но Хэмилтон и так топовый сезон проводит.
+6
0
+6
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Chewey
Жаль, что Макларен не с самого начала сезона так поехал
+4
0
+4
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Михаил Пивненко
4-7 места плотненько, похоже, Фернандо закончит чемпионат седьмым.
+2
0
+2
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arspurs9
20 очков. Без дисквы было бы 2.*
Перес, что сказать
+4
-2
+2
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Denis Kim
Ответ arspurs9
20 очков. Без дисквы было бы 2.* Перес, что сказать
Если бы без дисквы, они были бы в ровень по 238 очков
+2
0
+2
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WINWOLF
Бедняга Де Врис в итоге единственный останется с нулем
0
0
0
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WINWOLF
У Норриса все шансы закончить чемп 4-м, и это после такого провального начала
0
0
0
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Фанат спорта01
Ответ arspurs9
20 очков. Без дисквы было бы 2.* Перес, что сказать
было бы 2.
0
0
0
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arspurs9
Ответ Фанат спорта01
было бы 2.
Да, случайно зацепил единичку пальцем)
+1
-1
0
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