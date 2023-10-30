Отрыв Ферстаппена от Переса превысил разницу между вторым и последним гонщиком 2023 года

Гонщик « » выиграл Гран-при Мехико, в то время как его напарник и претендент на вице-чемпионство сошел.

Трехкратный обладатель титула заработал 491 очко, отрыв вырос до 251 баллов – это больше, чем разница между вторым и последним, 22-м, пилотом сезона: на счету Переса 240 очков, у экс-пилота «Альфа Таури» Ника де Вриса – ни одного.

из « » финишировал вторым на домашней для Серхио трассе. Отставание Хэмилтона от Переса сократилось до 20 баллов, спортсменам осталось провести три этапа «Формулы-1» в 2023 году.

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Мехико-2023