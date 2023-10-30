Отрыв Ферстаппена от Переса превысил разницу между вторым и последним гонщиком 2023 года
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Мехико, в то время как его напарник и претендент на вице-чемпионство Серхио Перес сошел.
Трехкратный обладатель титула заработал 491 очко, отрыв вырос до 251 баллов – это больше, чем разница между вторым и последним, 22-м, пилотом сезона: на счету Переса 240 очков, у экс-пилота «Альфа Таури» Ника де Вриса – ни одного.
Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» финишировал вторым на домашней для Серхио трассе. Отставание Хэмилтона от Переса сократилось до 20 баллов, спортсменам осталось провести три этапа «Формулы-1» в 2023 году.
Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Мехико-2023
После такого Пересу не оправиться.
Реально нужен новый пилот RB. Не факт, что если бы Серхио был бы первым номером команды (при условном Цуноде), то оформил бы чемпионство заранее. Не верю, что дело только в болиде Ньюи.