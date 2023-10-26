Экс-менеджер команд «Ф-1» Вильядельпрат: «Хэмилтон не на уровне Ферстаппена. Перес столь же быстр, что и Росберг с Расселлом, и даже не близок к Максу»

Хуан Вильядельпрат полагает, что Ферстаппен и Хэмилтон не на одном уровне.

Бывший менеджер команд «Формулы-1» ответил на соответствующий вопрос о пилотах «Ред Булл» и «Мерседеса» и .

«Нет. Льюис допускает ошибки.

Ключевой момент в том, что мы не знаем, насколько хорош «Ред Булл». В машине «Мерседеса» сидит Расселл, хороший гонщик, и он сражается с Хэмилтоном. В «Ред Булл» есть Макс, а Чеко [Перес] на секунду отстает. При этом он не плохой пилот, а очень быстрый!

Может, дело в развитии болида, в требованиях Макса, в том, что те вещи, которые делают Макса быстрее, идут совершенно вразрез с желаниями Чеко», – поделился мыслями Хуан.

Вильядельпрат согласился с тем, что Ферстаппен опередил бы Хэмилтона, если бы им предоставили одинаковые машины:

«Сегодня, думаю, да. У [Ферстаппена] такая уверенность в себе. Это видно по языку тела, по тому, как он подходит к уик-энду, как управляет болидом, как проводит первые круги. Первый же круг – бам, Макс показывает скорость.

Когда пилот, чемпион мира начинает ощущать себя неприкасаемым, остановить его очень тяжело».

Испанец также заявил, что равен по скорости чемпиону 2016 года и нынешнему напарнику Льюиса Джорджу Расселлу:

«У Хэмилтона были моменты [когда он чувствовал себя неприкасаемым]. Мне нравится Хэмилтон. Он провел очень хороший период в «Мерседесе», ему посчастливилось получить лучший двигатель в паддоке. Лучшая техника – не только шасси, а в особенности мотор – помогли ему выиграть множество титулов.

Можно сравнить Росберга и Хэмилтона – не думаю, что Росберг был особенным пилотом. Росберг, а затем и Боттас иногда опережали Хэмилтона в квалификациях, а они не являлись особенными гонщиками.

В случае Макса я такого не вижу. Его напарник даже не близок. А у него неплохой партнер по команде, он столь же быстр, что и Боттас, столь же быстр, что и Расселл, столь же быстр, что и Росберг. Таково мое мнение – он даже не близок, так что не знаю, каков вклад машины, а каков – Макса».

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