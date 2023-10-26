Экс-менеджер команд «Ф-1» Вильядельпрат: «Хэмилтон не на уровне Ферстаппена. Перес столь же быстр, что и Росберг с Расселлом, и даже не близок к Максу»

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Нико Росберг Формула-1 Мерседес Серхио Перес Хуан Вильядельпрат Макс Ферстаппен Джордж Расселл Авто

Хуан Вильядельпрат полагает, что Ферстаппен и Хэмилтон не на одном уровне.

Бывший менеджер команд «Формулы-1» ответил на соответствующий вопрос о пилотах «Ред Булл» и «Мерседеса» Максе Ферстаппене и Льюисе Хэмилтоне.

«Нет. Льюис допускает ошибки.

Ключевой момент в том, что мы не знаем, насколько хорош «Ред Булл». В машине «Мерседеса» сидит Расселл, хороший гонщик, и он сражается с Хэмилтоном. В «Ред Булл» есть Макс, а Чеко [Перес] на секунду отстает. При этом он не плохой пилот, а очень быстрый!

Может, дело в развитии болида, в требованиях Макса, в том, что те вещи, которые делают Макса быстрее, идут совершенно вразрез с желаниями Чеко», – поделился мыслями Хуан.

Вильядельпрат согласился с тем, что Ферстаппен опередил бы Хэмилтона, если бы им предоставили одинаковые машины:

«Сегодня, думаю, да. У [Ферстаппена] такая уверенность в себе. Это видно по языку тела, по тому, как он подходит к уик-энду, как управляет болидом, как проводит первые круги. Первый же круг – бам, Макс показывает скорость.

Когда пилот, чемпион мира начинает ощущать себя неприкасаемым, остановить его очень тяжело».

Испанец также заявил, что Серхио Перес равен по скорости чемпиону 2016 года Нико Росбергу и нынешнему напарнику Льюиса Джорджу Расселлу:

«У Хэмилтона были моменты [когда он чувствовал себя неприкасаемым]. Мне нравится Хэмилтон. Он провел очень хороший период в «Мерседесе», ему посчастливилось получить лучший двигатель в паддоке. Лучшая техника – не только шасси, а в особенности мотор – помогли ему выиграть множество титулов.

Можно сравнить Росберга и Хэмилтона – не думаю, что Росберг был особенным пилотом. Росберг, а затем и Боттас иногда опережали Хэмилтона в квалификациях, а они не являлись особенными гонщиками.

В случае Макса я такого не вижу. Его напарник даже не близок. А у него неплохой партнер по команде, он столь же быстр, что и Боттас, столь же быстр, что и Расселл, столь же быстр, что и Росберг. Таково мое мнение – он даже не близок, так что не знаю, каков вклад машины, а каков – Макса».

Хэмилтон впервые за два года «заметил эффект» обновления «Мерседеса». Всего 0,1 секунды с круга, но Льюис сразу чуть не выиграл

Ральф Шумахер о развитии «Ред Булл» под Ферстаппена: «Так было с Михаэлем, Сенной и Хэмилтоном. Менее успешному напарнику приходится мириться»

23 комментария

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Анатолий Зубков
Завершить логическую цепочку Хуана можно тем, что Перец быстрее Шумахера, потому что Росберг его опережал на протяжении 3 сезонов. Вот такой вот мощный напарник у Апельсина по версии этого Хуана.
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Великий Алонсо
Перес на одном уровне с Расселом? Перес на одном уровне с чемпионом мира Росбергом? В его фантазиях там Перес случайно не на одном уровне с Сенной? Да что он такое несёт, господи. Как такие дилетанты с нулевыми познаниями вообще в Ф1 попадают?
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ibra207
Знатно накинул 💩
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de_mixx
Перес проиграл Баттону в пух и прах, даже квалы. Хэм Баттона в целом переиграл, особенно в квалах. это если смотреть на фоне одного напарника)
Росберг и Рассел чемпионы младших серий, при этом ф2 взяли с первого года, что является признаком очень сильного пилота. у Переса таких достижений нет. чеко середняк, Рассел и Росберг все таки повыше уровнем будут. Перес это Кова, которого Хэм бил так, как бьёт Макс Чеко. и роли в команде были похожие, безусловный #1(Макс/Хэм) и #2(Перес/Кова)
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Luca di Montezemolo
Клоун. А Сенне и Шумахеру днарь чика не ровня ? Росберг и Рассел чемпионы гп2 или ф2, а днарь чика проиграл самому Мальдонадо. Очень хороший пилот 5 раз подряд не попал на космовозе в ку3, надо меньше читать новости ф1, от этих вильневоподобных идиотов уровень iq падать начнет скоро. Вот есть Норрис, Рик, Читерстапен их можно как то сравнивать потому что Рик ездил с обоими, как это тело сравнивает днаря с росбергом и Расселом я не понял.
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владимир семенов
Ответ Bzz Pvz
Ну Хэмилтону сейчас 40 лет, с каждым годом все сложнее и сложнее конкурировать с Максом, поэтому в следующие несколько сезонов будет только 1 Макс чём-то выделяться
Хоть кто-то пишет вменяемое, а то все сравнивают Шумахера с тем же Хэмилтоном, по Росбергв, умышленно умалкивая, что Росберг одолел Шумахера на пенсии, после 3 лет простоя, да и одолел ли безоговорочно, большой вопрос. Та же история и с Пересом, он прям такое днище, что дальше некуда, а Хюлькенберг мега талант, которому не везёт, а как же Перес тогда вднлал его в одной команде под ноль? Так что в отношении Ферстаппена скорее соглашусь с экспертом, я тоже не уверен, что кто-нибудь кроме него показал бы, на что способен нынешний Ред булл
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Paninaro
Продолжим логику Хуана Вильядельпрата.)) Норрис уничтожил Дэна, который выиграл у тапка 2:1, следовательно Норрис лучше их всех. Или всё же Окон? Окон уничтожил тапка в младшей Формуле, выиграл сезон у Алонсо. Так кто же лучший и, типа, не делает ошибок?

Подсказка - у кого самовоз в данный момент.
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евгений рычков
Он дурачек? Перес и близко не ровня Росбергу, это смешно. В Редбуле, Ферстаппен бы победил всех. И Хэма, и Михаэля и Сенну, и Алонсо. А вот в других болидах, я уверен в обратном, он проиграл бы всем вышеперечисленным. Шумахера и Сенну имею ввиду в прайме.
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Bzz Pvz
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Ну Хэмилтону сейчас 40 лет, с каждым годом все сложнее и сложнее конкурировать с Максом, поэтому в следующие несколько сезонов будет только 1 Макс чём-то выделяться
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Анатолий Зубков
Ответ Великий Алонсо
Перес на одном уровне с Расселом? Перес на одном уровне с чемпионом мира Росбергом? В его фантазиях там Перес случайно не на одном уровне с Сенной? Да что он такое несёт, господи. Как такие дилетанты с нулевыми познаниями вообще в Ф1 попадают?
Мы-то все знаем, что быстрее их всех Величайший Фернандо Алонсо с ай-кью выше 150.
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Paninaro
Ответ Анатолий Зубков
Мы-то все знаем, что быстрее их всех Величайший Фернандо Алонсо с ай-кью выше 150.
Ну, насчёт Росберга Великий прав так то.
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Paninaro
Ответ Биомеханоид
Макс сейчас идеальный пилот, быстрейший в мире во всех сериях, думаю. Это тоже пройдёт когда-нибудь.
Посади его в Вильямс, и от идеальности ничего не останется.
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Биомеханоид
Ответ Paninaro
Посади его в Вильямс, и от идеальности ничего не останется.
Посади Албона в Ред Булл... Хотя я такое где-то уже видел, ахах
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Paninaro
Ответ Биомеханоид
Посади Албона в Ред Булл... Хотя я такое где-то уже видел, ахах
Ну, пересмотри гонки тапка, пока у него ньюивозки не было. Единственный гонщик, кого за последние 30 лет выгоняли с подиума за его косяки на трассе. И прозвище - дикхэд - просто так не дают.) Впрочем, лажанёт Ньюи с болидом - всё сам увидишь.
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GODZILLA
Ох как поджёг. Полыхает мама не горюй))))
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Дмитрий Литвинов
Ответ Paninaro
Ну, пересмотри гонки тапка, пока у него ньюивозки не было. Единственный гонщик, кого за последние 30 лет выгоняли с подиума за его косяки на трассе. И прозвище - дикхэд - просто так не дают.) Впрочем, лажанёт Ньюи с болидом - всё сам увидишь.
Бро, ну когда уже ты ответишь, кто кроме тебя и Хэма (сказал один раз) называет его так?))) Прозвище должно прижиться, оно не назначается по желанию.
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Luca di Montezemolo
Ответ Luca di Montezemolo
Клоун. А Сенне и Шумахеру днарь чика не ровня ? Росберг и Рассел чемпионы гп2 или ф2, а днарь чика проиграл самому Мальдонадо. Очень хороший пилот 5 раз подряд не попал на космовозе в ку3, надо меньше читать новости ф1, от этих вильневоподобных идиотов уровень iq падать начнет скоро. Вот есть Норрис, Рик, Читерстапен их можно как то сравнивать потому что Рик ездил с обоими, как это тело сравнивает днаря с росбергом и Расселом я не понял.
Упс забыл что Шумахер ездил с росбергом, которому равен чика, ну что логический вывод объявлять что следует из этого высера ? Вот смотришь на этого днаря сливающего квалы, полного ноля в дождь, не умеющего обгонять, а оно оказывает лучше Шумахера выходит.
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