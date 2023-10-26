Ферстаппена будут сопровождать два телохранителя на Гран-при Мехико

Макс Ферстаппен проведет Гран-при Мехико под усиленной охраной.

На прошедшем трехкратного чемпиона «Формулы-1» освистали на подиуме – предположительно, фанаты его напарника по «Ред Булл», мексиканца .

Советник команды подтвердил, что Ферстаппена будут сопровождать два телохранителя в .

« не очень этого хотел, он не переживает. Но мы несем за него ответственность, поэтому решили перестраховаться», – пояснил Марко.

Ферстаппена освистали фаны напарника на подиуме в США. Реакция «Ред Булл»: «Да нам все равно, кубок у нас»

Тимо Глок об освистывании Ферстаппена: «На мой взгляд, такие вещи абсолютно неприемлемы»