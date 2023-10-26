Ферстаппена будут сопровождать два телохранителя на Гран-при Мехико
Макс Ферстаппен проведет Гран-при Мехико под усиленной охраной.
На прошедшем Гран-при США трехкратного чемпиона «Формулы-1» освистали на подиуме – предположительно, фанаты его напарника по «Ред Булл», мексиканца Серхио Переса.
Советник команды Гельмут Марко подтвердил, что Ферстаппена будут сопровождать два телохранителя в Мексике.
«Макс не очень этого хотел, он не переживает. Но мы несем за него ответственность, поэтому решили перестраховаться», – пояснил Марко.
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не ну кроме шуток - к гонщику приставлять телохранителей в стране, откуда родом ваш второй гонщик, потому что последний не может справиться с болидом, а виноват первый..
А так да, назовёшь Макса голландцем - будут недовольные. Назовёшь Макса бельгийцем - будут недовольные. Фламандец одним словом :)
Мне кажется, факт того, что Максу дали телохранителей в Мексике, ставит крест на Серёже окончательно.
но Чеко здесь точно не при чем
Такой себе работник для компании.. Да, есть действующий контракт, но и лучше в следующем году он тоже вряд ли поедет после такого сезона на мой взгляд.