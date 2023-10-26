Ферстаппена будут сопровождать два телохранителя на Гран-при Мехико

Теги Гран-при США Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Гран-при Мексики Макс Ферстаппен Авто

Макс Ферстаппен проведет Гран-при Мехико под усиленной охраной.

На прошедшем Гран-при США трехкратного чемпиона «Формулы-1» освистали на подиуме – предположительно, фанаты его напарника по «Ред Булл», мексиканца Серхио Переса.

Советник команды Гельмут Марко подтвердил, что Ферстаппена будут сопровождать два телохранителя в Мексике.

«Макс не очень этого хотел, он не переживает. Но мы несем за него ответственность, поэтому решили перестраховаться», – пояснил Марко.

Ферстаппена освистали фаны напарника на подиуме в США. Реакция «Ред Булл»: «Да нам все равно, кубок у нас»

Тимо Глок об освистывании Ферстаппена: «На мой взгляд, такие вещи абсолютно неприемлемы»

26 комментариев

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Евгений Потапенко
Ньюи и Макс, самое дорогое, что у них есть. конечно надо беречь.
+18
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Роман
Безопасность от неадекватов превыше всего.
+18
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mrx483
Один из них Перес?
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kotopandych
Ответ Paninaro
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Перес доказывает что не лишняя
+13
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LeChat Ostrowski
а что там где там британские журналисты.. ещё не назвали этот инцидент расизмом и неравенством в пользу фламандца ?)) Мексика же такая прекрасная страна (природой и историей), где все живут в равенстве и согласии.

не ну кроме шуток - к гонщику приставлять телохранителей в стране, откуда родом ваш второй гонщик, потому что последний не может справиться с болидом, а виноват первый..
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Grim Reaper 2100
Было бы очень правильно исключить Мексику из чемпионата. В Мексике мафия сильнее государства и болельщики , им явно симпатизирующие . Очень опасное место.
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topsatan
Картель Синалоа не остановить двумя охранниками)
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Lestyv
Резонно. Мексика и так не самая безопасная страна, а после свиста в Техасе, зная бурный нрав мексиканцев - лучше перестараться.
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LeChat Ostrowski
Ответ Дмитрий Дудников
Спасибо, вспомнил о романе «Фламандская доска». Надо перечитать)))
да, всегда пожалуйста. литература всегда хорошо.
А так да, назовёшь Макса голландцем - будут недовольные. Назовёшь Макса бельгийцем - будут недовольные. Фламандец одним словом :)
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Дмитрий Дудников
Ответ LeChat Ostrowski
а что там где там британские журналисты.. ещё не назвали этот инцидент расизмом и неравенством в пользу фламандца ?)) Мексика же такая прекрасная страна (природой и историей), где все живут в равенстве и согласии. не ну кроме шуток - к гонщику приставлять телохранителей в стране, откуда родом ваш второй гонщик, потому что последний не может справиться с болидом, а виноват первый..
Спасибо, вспомнил о романе «Фламандская доска». Надо перечитать)))
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LeChat Ostrowski
Ответ Rangawe
Тут скорее из-за того, как повел себя первый пилот в концовке сезона по отношению ко второму пилоту
то есть угроза физической расправы от третьих лиц (кажется, у телохранителей предотвращение физического насилия и есть основная функция) всё равно норм даже с учётом их отношений ?))

Мне кажется, факт того, что Максу дали телохранителей в Мексике, ставит крест на Серёже окончательно.
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Сергей Богатырёв
Ответ LeChat Ostrowski
то есть угроза физической расправы от третьих лиц (кажется, у телохранителей предотвращение физического насилия и есть основная функция) всё равно норм даже с учётом их отношений ?)) Мне кажется, факт того, что Максу дали телохранителей в Мексике, ставит крест на Серёже окончательно.
а Серёжа тут при чём?
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Rangawe
Ответ LeChat Ostrowski
то есть угроза физической расправы от третьих лиц (кажется, у телохранителей предотвращение физического насилия и есть основная функция) всё равно норм даже с учётом их отношений ?)) Мне кажется, факт того, что Максу дали телохранителей в Мексике, ставит крест на Серёже окончательно.
Конечно не норма
но Чеко здесь точно не при чем
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Сергей Богатырёв
Ответ LeChat Ostrowski
ну весь этот медиахайп про его будущее в команде, тот же Гельмут со своими словами в большей степени из-за того, что у него не получается. в итоге переросло в хейт Макса, которого в Техасе освистали, а в Мексике вообще телохранителей наняли (может, это вообще игра от РБ). Такой себе работник для компании.. Да, есть действующий контракт, но и лучше в следующем году он тоже вряд ли поедет после такого сезона на мой взгляд.
а если возьмут, например, Рикардо в напы к Максу, и того освистают в Австралии, снова надо будет гонщика искать?))) С Цунодой тоже могут быть проблемы на Сузуке. Беда, короче.
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LeChat Ostrowski
Ответ Сергей Богатырёв
а если возьмут, например, Рикардо в напы к Максу, и того освистают в Австралии, снова надо будет гонщика искать?))) С Цунодой тоже могут быть проблемы на Сузуке. Беда, короче.
ни в Японии, ни в Австралии не будет такого же риска , как в Мексике, и ты это знаешь не хуже меня. всё остальное популизм из серии отмены гран-при России, но при этом "лайв-бомбёжки" в Саудовской Аравии.. и в этом беда, согласен.
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LeChat Ostrowski
Ответ Сергей Богатырёв
а Серёжа тут при чём?
ну весь этот медиахайп про его будущее в команде, тот же Гельмут со своими словами в большей степени из-за того, что у него не получается. в итоге переросло в хейт Макса, которого в Техасе освистали, а в Мексике вообще телохранителей наняли (может, это вообще игра от РБ).
Такой себе работник для компании.. Да, есть действующий контракт, но и лучше в следующем году он тоже вряд ли поедет после такого сезона на мой взгляд.
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Сергей Богатырёв
Ответ LeChat Ostrowski
ни в Японии, ни в Австралии не будет такого же риска , как в Мексике, и ты это знаешь не хуже меня. всё остальное популизм из серии отмены гран-при России, но при этом "лайв-бомбёжки" в Саудовской Аравии.. и в этом беда, согласен.
ну хорошо в программе РБ щас бразильцев нет)
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Rangawe
Ответ LeChat Ostrowski
а что там где там британские журналисты.. ещё не назвали этот инцидент расизмом и неравенством в пользу фламандца ?)) Мексика же такая прекрасная страна (природой и историей), где все живут в равенстве и согласии. не ну кроме шуток - к гонщику приставлять телохранителей в стране, откуда родом ваш второй гонщик, потому что последний не может справиться с болидом, а виноват первый..
Тут скорее из-за того, как повел себя первый пилот в концовке сезона по отношению ко второму пилоту
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Lestyv
Ответ Grim Reaper 2100
Было бы очень правильно исключить Мексику из чемпионата. В Мексике мафия сильнее государства и болельщики , им явно симпатизирующие . Очень опасное место.
В Мексике очень важно, в каком штате ты находишься. А порой даже в каком городе. Картели очень четко соблюдают границы, и не в свои зоны не лезут. Ну и охрана в "спокойных" штатах и городах совсем другая. На въезде/выезде там настоящие робокопы полностью в броне стоят и укрепления.
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alex1382
по ходу Анжела Лукапоповна с панинарами, башмаками рваными, донбассами и граг68 туда поехали
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Frizr
😂
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