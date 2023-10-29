Леклер сравнялся с Алонсо по поулам в «Ф-1»
Шарль Леклер выиграл квалификацию к Гран-при Мехико.
Поул-позиция стала для пилота «Феррари» 22-й в карьере – столько же счету двукратного чемпиона «Формулы-1» Фернандо Алонсо, выступающего за «Астон Мартин». Гонщики делят 14-ю строчку по данному показателю в истории. Леклера и Алонсо опережают только Льюис Хэмилтон («Мерседес», 104 поула) и Макс Ферстаппен («Ред Булл», 30) из числа действующих гонщиков.
Леклер завоевал четвертый поул в 2023 году (больше только у Ферстаппена – десять) и второй подряд.
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