Леклер сравнялся с Алонсо по поулам в «Ф-1»

Теги Феррари Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Астон Мартин Гран-при Мексики Макс Ферстаппен Шарль Леклер Авто

Шарль Леклер выиграл квалификацию к Гран-при Мехико.

Поул-позиция стала для пилота «Феррари» 22-й в карьере – столько же счету двукратного чемпиона «Формулы-1» Фернандо Алонсо, выступающего за «Астон Мартин». Гонщики делят 14-ю строчку по данному показателю в истории. Леклера и Алонсо опережают только Льюис ХэмилтонМерседес», 104 поула) и Макс Ферстаппен («Ред Булл», 30) из числа действующих гонщиков.

Леклер завоевал четвертый поул в 2023 году (больше только у Ферстаппена – десять) и второй подряд.

Внезапный дубль «Феррари» в квалификации «Ф-1» в Мексике. Половине пелотона еще светят штрафы

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7 комментариев

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Роман
Леклер заслуживает титула и адекватной команды
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Dino Mariani
Но есть ньюанс
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Фанат спорта01
даже не знаешь радоваться такому достижению или огорчаться.
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AndDmitGer66
Да,с конвертацией поулов пока проблема.
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tabaska
С кика Дани и начала СВО смотреть эту помойку нет абсолютно никакого желания. Лет 10 не пропускал ни одной квалы и гонки. Сейчас настолько фиолетово что там происходит, что впервые зашёл в этот раздел с лета 2022 года.
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Craz1gor
Ответ tabaska
С кика Дани и начала СВО смотреть эту помойку нет абсолютно никакого желания. Лет 10 не пропускал ни одной квалы и гонки. Сейчас настолько фиолетово что там происходит, что впервые зашёл в этот раздел с лета 2022 года.
Держите в курсе, очень интересно!
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