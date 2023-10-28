MotoGP. Гран-при Таиланда. Мартин выиграл спринт, Биндер – 2-й, Марини – 3-й, Баньяя – 7-й

Хорхе Мартин, занимающий второе место в MotoGP, выиграл спринт на Гран-при Таиланда.

Гонщик «Прамака», стартовавший с поула, опередил пилота «КТМ» Брэда Биндера и Луку Марини из «ВР46». Покидающий «Хонду» Марк Маркес незадолго до финиша опередил гонщика «Априлии» Алеша Эспаргаро в борьбе за четвертую строчку, в то время как чемпион и лидер сезона Франческо Баньяя из «Дукати» стал лишь седьмым.

Отрыв Баньяи от Мартина в личном зачете сократился до 18 очков.

Гран-при Таиланда

Бурирам

28 октября 2023 года

Спринт

1. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») – 13 кругов

2. Брэд Биндер («КТМ») +0,933

3. Лука Марини («ВР46») +1,841

4. Марк Маркес («Хонда») +3,503

5. Алеш Эспаргаро («Априлия») +3,581

6. Марко Беццекки («ВР46») +4,029

7. Франческо Баньяя («Дукати») +4,121

8. Алекс Маркес («Грезини») +6,727

9. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +7,323

10. Джек Миллер («КТМ») +9,240

11. Фабио Куартараро («Ямаха») +9,339

12. Хоан Мир («Хонда») +10,356

13. Энеа Бастианини («Дукати») +12,312

14. Рауль Фернандес («РНФ») +15,390

15. Франко Морбиделли («Ямаха») +15,535

16. Пол Эспаргаро («Гасгас») +15,644

17. Мигел Оливейра («РНФ») +17,753

18. Маверик Виньялес («Априлия») +22,675

19. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +37,854

Сошли:

Фабио ди Джанантонио («Грезини»)

Аугусто Фернандес («Гасгас»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Франческо Баньяя – 369 очков

2. Хорхе Мартин – 351

3. Марко Беццекки – 297

4. Брэд Биндер – 233

5. Алеш Эспаргаро – 190

MotoGP. Гран-при Таиланда. Мартин выиграл квалификацию, Марини – 2-й, Алеш Эспаргаро – 3-й, Баньяя – 6-й

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