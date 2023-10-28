MotoGP. Гран-при Таиланда. Мартин выиграл спринт, Биндер – 2-й, Марини – 3-й, Баньяя – 7-й
Хорхе Мартин, занимающий второе место в MotoGP, выиграл спринт на Гран-при Таиланда.
Гонщик «Прамака», стартовавший с поула, опередил пилота «КТМ» Брэда Биндера и Луку Марини из «ВР46». Покидающий «Хонду» Марк Маркес незадолго до финиша опередил гонщика «Априлии» Алеша Эспаргаро в борьбе за четвертую строчку, в то время как чемпион и лидер сезона Франческо Баньяя из «Дукати» стал лишь седьмым.
Отрыв Баньяи от Мартина в личном зачете сократился до 18 очков.
Гран-при Таиланда
Бурирам
28 октября 2023 года
Спринт
1. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») – 13 кругов
2. Брэд Биндер («КТМ») +0,933
3. Лука Марини («ВР46») +1,841
4. Марк Маркес («Хонда») +3,503
5. Алеш Эспаргаро («Априлия») +3,581
6. Марко Беццекки («ВР46») +4,029
7. Франческо Баньяя («Дукати») +4,121
8. Алекс Маркес («Грезини») +6,727
9. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +7,323
10. Джек Миллер («КТМ») +9,240
11. Фабио Куартараро («Ямаха») +9,339
12. Хоан Мир («Хонда») +10,356
13. Энеа Бастианини («Дукати») +12,312
14. Рауль Фернандес («РНФ») +15,390
15. Франко Морбиделли («Ямаха») +15,535
16. Пол Эспаргаро («Гасгас») +15,644
17. Мигел Оливейра («РНФ») +17,753
18. Маверик Виньялес («Априлия») +22,675
19. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +37,854
Сошли:
Фабио ди Джанантонио («Грезини»)
Аугусто Фернандес («Гасгас»)
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Франческо Баньяя – 369 очков
2. Хорхе Мартин – 351
3. Марко Беццекки – 297
4. Брэд Биндер – 233
5. Алеш Эспаргаро – 190
MotoGP. Гран-при Таиланда. Мартин выиграл квалификацию, Марини – 2-й, Алеш Эспаргаро – 3-й, Баньяя – 6-й
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