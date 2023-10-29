Лоусон не смог стать чемпионом «Супер-Формулы»

Резервный пилот «Ред Булл» и « » не сумел одержать победу в японской «Супер-Формуле».

Лоусон стал вице-чемпионом после того, как занял второе место в заключительной гонке сезона. Ритомо Мията финишировал третьим и оформил свой первый титул, гонку выиграл Какуношин Ота.

Лиам проиграл Мияте восемь очков, набрав 106,5 балла против 114,5 у соперника.

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Нико Росберг: «Ред Булл» заменил бы Переса перед 2024-м, но альтернативы нет. Лоусон – слишком большой риск»

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