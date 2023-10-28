Отец Переса: «Чеко явно будет выступать с Максом за одну команду еще десять лет. Он может выиграть титул»

Отец Переса рассказал об отношениях Серхио и «Ред Булл».

По словам Антонио Переса, между его сыном и нет никаких споров и конфликтов.

«Это лучшие отношения между напарниками, которые когда-либо были у Чеко в карьере в «Ф-1». И мне это нравится.

Чеко явно будет выступать с Максом за одну команду еще десять лет. И в течение этих десяти лет Чеко может выиграть чемпионат мира. Мне нравится, что мой сын соперничает с лучшим пилотом мира, а сейчас лучший пилот мира – Макс Ферстаппен», – сказал отец гонщика.

Также Антонио Перес прокомментировал слова о национальности . В начале сентября советник « » заявил, что проблемы пилота могут быть связаны с тем, что он из . Позже Гельмут извинился за сказанное.

«Доктор Марко – это лучший-лучший, прям самый лучший спонсор в мире, который только мог быть у Чеко. Он невероятный. Он мыслит, как победитель, и помогает Чеко прогрессировать. Мне нравится это, и я люблю доктора Марко!» – сказал Перес-старший.

Кроме того, отец пилота считает, что Максу Ферстаппену незачем было нанимать телохранителей на Гран-при Мехико после резко негативных комментариев местных фанатов в преддверии этапа.

«В этом [в охране] нет необходимости. Мексика – лучшая страна в мире. [Местные] люди – лучшие в мире. Мексиканцы уважают доктора Марко и семью Ферстаппена. Они приветствуют их здесь. Это спорт. Каждый хочет победить. Но победитель может быть только один. Это очень важно. Чеко приехал в Мексику как один из десяти сильнейших гонщиков мира.

Такие у меня соотечественники. Макс и Чеко вместе играли в футбол. Вот такая Мексика – дружелюбная, принимающая всех, как семью, лучшая страна в мире. Но победить может только один», – сказал Антонио.

Гонщикам «Ф-1» слишком жарко в болидах – оттуда и обмороки с истощением. Виновны… Новые требования безопасности

