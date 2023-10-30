Первые очки Риккардо в 2023-м подняли «Альфа Таури» с 10-го на 8-е место в Кубке конструкторов

Теги Альфа Таури Формула-1 Даниэль Риккардо Гран-при Мексики Хаас Ник де Врис Альфа Ромео Юки Цунода Авто

Гонщик «Альфа Таури» Даниэль Риккардо заработал первые очки после возвращения в «Формулу-1».

Риккардо провел четвертую гонку в нынешнем сезоне и финишировал седьмым на Гран-при Мехико. Успех позволил Даниэлю подняться с последнего, 22-го места в личном зачете на 17-е. На счету австралийца шесть баллов, он располагается за своим напарником Юки Цунодой (восемь).

В «Ф-1» не осталось активных пилотов без очков. Ник де Врис, которого заменил Риккардо, больше не выступает в чемпионате.

«Альфа Таури» поднялась с последней, десятой строчки в Кубке конструкторов на восьмую. Коллектив из Фаэнцы набрал 16 баллов – столько же у «Альфа Ромео». «Альфа Таури» располагается выше за счет сегодняшнего седьмого места Риккардо – швейцарцы не финишировали выше восьмой позиции. Худшей командой сезона на данный момент является «Хаас».

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Мехико-2023

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5 комментариев

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Lordk
Альфа Таури должна была набрать больше очков, если бы не глупость их второго пилота
+6
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Mr.BadGuy
На самом деле Рикардо должен был быть пятым, если бы не красные флаги. Он поменял резину на 2-3 круга позже Рассела и пиастри и вышел впереди них. Вряд ли они бы его прошли. А Норрис в этот момент был восьмым, и у него впереди был пит-стоп. Но красные флаги сожрали отрыв Норриса. А Рассел поставил медиум и прошёл Рикардо на рестарте
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Mr.BadGuy
Ответ Lordk
Альфа Таури должна была набрать больше очков, если бы не глупость их второго пилота
Цунаде больше всех повезло с красными флагами. Он считай полностью на халяву переобулся, да ещё изза того что и не боролся в квале у него был свежий хард. Он мог пройти и Рикардо и и Пиастри и Рассела в конце. Самурай сам всё запорол
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Forever and Ever
Цунода и в Ф2 такой был, ездил как попало и был худшим из всех кто потом оказался в Ф1. Вообще не понятно за что так все форсили японца. Откровенный клоун на решетке.
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RG26
Ответ Mr.BadGuy
Цунаде больше всех повезло с красными флагами. Он считай полностью на халяву переобулся, да ещё изза того что и не боролся в квале у него был свежий хард. Он мог пройти и Рикардо и и Пиастри и Рассела в конце. Самурай сам всё запорол
По сегодняшней гонке полностью согласен. А из общего с самураем у него только практики харакири. Может какая-то скорость у него и есть, но очень медленный прогресс в части менталки. Не будь Хонда японской, Цунода из системы РБ уже бы вылетел, как мне кажется
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