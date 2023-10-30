Первые очки Риккардо в 2023-м подняли «Альфа Таури» с 10-го на 8-е место в Кубке конструкторов

Гонщик «Альфа Таури» заработал первые очки после возвращения в «Формулу-1».

Риккардо провел четвертую гонку в нынешнем сезоне и финишировал седьмым на Гран-при Мехико. Успех позволил Даниэлю подняться с последнего, 22-го места в личном зачете на 17-е. На счету австралийца шесть баллов, он располагается за своим напарником (восемь).

В «Ф-1» не осталось активных пилотов без очков. Ник де Врис, которого заменил Риккардо, больше не выступает в чемпионате.

« » поднялась с последней, десятой строчки в Кубке конструкторов на восьмую. Коллектив из Фаэнцы набрал 16 баллов – столько же у « ». «Альфа Таури» располагается выше за счет сегодняшнего седьмого места Риккардо – швейцарцы не финишировали выше восьмой позиции. Худшей командой сезона на данный момент является « ».

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Мехико-2023

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