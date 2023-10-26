Хэмилтон представил безалкогольную альтернативу текиле, созданную с помощью схожего процесса

запустил новый бренд Almave по производству напитка из голубой агавы.

Данное растение используется при создании текилы. Компания семикратного чемпиона «Формулы-1» позиционирует свой продукт как безалкогольную альтернативу традиционному мексиканскому напитку и сообщает, что использует схожий процесс, но пропускает процесс ферментации.

«Я всегда любил хорошую текилу, но в какие-то дни и ночи, когда нужно сохранить ясный рассудок – будь то вечер перед гонкой или тусовка с друзьями – не мог найти аутентичный безалкогольный вариант, который бы соответствовал премиальному качеству и ощущениям от моих любимых марок текилы.

Мы решили отдать должное душе текилы и адаптировать проверенные временем процессы, чтобы создать сложный напиток, соответствующий вкусу и традициям [штата] Халиско», – заявил пилот «Мерседеса».

Хэмилтон впервые за два года «заметил эффект» обновления «Мерседеса». Всего 0,1 секунды с круга, но Льюис сразу чуть не выиграл