Хэмилтон представил безалкогольную альтернативу текиле, созданную с помощью схожего процесса

Теги Льюис Хэмилтон бизнес Формула-1 Мерседес Авто

Льюис Хэмилтон запустил новый бренд Almave по производству напитка из голубой агавы.

Данное растение используется при создании текилы. Компания семикратного чемпиона «Формулы-1» позиционирует свой продукт как безалкогольную альтернативу традиционному мексиканскому напитку и сообщает, что использует схожий процесс, но пропускает процесс ферментации.

«Я всегда любил хорошую текилу, но в какие-то дни и ночи, когда нужно сохранить ясный рассудок – будь то вечер перед гонкой или тусовка с друзьями – не мог найти аутентичный безалкогольный вариант, который бы соответствовал премиальному качеству и ощущениям от моих любимых марок текилы.

Мы решили отдать должное душе текилы и адаптировать проверенные временем процессы, чтобы создать сложный напиток, соответствующий вкусу и традициям [штата] Халиско», – заявил пилот «Мерседеса».

Хэмилтон впервые за два года «заметил эффект» обновления «Мерседеса». Всего 0,1 секунды с круга, но Льюис сразу чуть не выиграл

26 комментариев

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apurin.anatol
От создателей безалкогольной водки. Да пейте сок уже тогда. Никогда не пойму зачем людям резиновое пиво и безалкогольные женщины
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hypnotoad94
Понимаю, что маркетинг, но откровенная же чушь, в безалкогольных вариантах крепких напитков смысла ноль по очевидным причинам, ради вкуса их никто не пьет. Но если они сделали что-то типа тоника с горчинкой на голубой агаве - я бы с удовольствием оценил. Но зачем обзывать это текилой)
+30
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Volodya_A
Ответ hypnotoad94
Понимаю, что маркетинг, но откровенная же чушь, в безалкогольных вариантах крепких напитков смысла ноль по очевидным причинам, ради вкуса их никто не пьет. Но если они сделали что-то типа тоника с горчинкой на голубой агаве - я бы с удовольствием оценил. Но зачем обзывать это текилой)
Чтобы продавать не по цене тоника а по цене текилы
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Forever and Ever
> безалкогольную альтернативу текиле

Считаю Хемильтону не стоит останавливаться. Следующим напитком который он должен продвигать должна стать безалкогольная водка.
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ТеньМесси10
Нахрена пить текилу если она безалкогольная? Ведь в этом вся ее суть - она сносит башню
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Lestyv
Хэмилтон представил безалкогольную текилу под маркой "Almave" и резиновых женщин под маркой "Анджела"
+6
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+4
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ibra207
Он бы еще безалкогольную Водку представил. Официальным напитком мазохистов стала-бы.
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Always_sam
Адский переводняк денег. Сидишь в баре, пьёшь безалкогольную текилу. Это очень грустно:)
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Тиль Улленшпигель
Вода чтоли?))
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Дмитрий Фёдоров
Ответ ibra207
Он бы еще безалкогольную Водку представил. Официальным напитком мазохистов стала-бы.
Причем пока пьёшь не пьянеешь, но на утро голова болит как от паленой:)
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ibra207
Ответ Дмитрий Фёдоров
Причем пока пьёшь не пьянеешь, но на утро голова болит как от паленой:)
за рулем в пробке, летом, в машине без кондея - потягивать тепленькую через трубочку )
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Simon Petrikov
Ответ Башмак Нирванов
Здесь что, реабилитационная клиника алкашей? Народ, вы уж совсем... За рулём тоже пьете? Ну хочется иногда что-то такого по вкусу, а нельзя... вот и покупают заменитель. Тут же все просто - будет спрос - будет жить. Не будут покупать - прогорит. Сейчас у нас стал очень популярен Radler (в GB - shandy) - лёгкий светлый Лагер пополам со Спрайтом. Можно добавить чуть лимонного сока. Офигенная освежающая вещь летом, и, практически, без алкоголя.
нормальный радлер после 23:00 не продают, кстати
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Башмак Нирванов
Здесь что, реабилитационная клиника алкашей?
Народ, вы уж совсем...
За рулём тоже пьете?
Ну хочется иногда что-то такого по вкусу, а нельзя... вот и покупают заменитель. Тут же все просто - будет спрос - будет жить. Не будут покупать - прогорит.
Сейчас у нас стал очень популярен Radler (в GB - shandy) -
лёгкий светлый Лагер пополам со Спрайтом. Можно добавить чуть лимонного сока. Офигенная освежающая вещь летом, и, практически, без алкоголя.
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Bdv68
Ждём безоктановый бензин от одарёныша 🧐
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Дмитрий Литвинов
Безалкогольная безальтернатива.)))
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asnerd
опять , превозмогли, создали таки...
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Simon Petrikov
как там было?
"а мне пожалуйста куба либре, только без рома"
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Не очень веселый молочник
уместен ли мой вопрос: на..я... Эмм... зачем?
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ibra207
Ответ Forever and Ever
> безалкогольную альтернативу текиле Считаю Хемильтону не стоит останавливаться. Следующим напитком который он должен продвигать должна стать безалкогольная водка.
🍻😁
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dend99
Ответ Forever and Ever
> безалкогольную альтернативу текиле Считаю Хемильтону не стоит останавливаться. Следующим напитком который он должен продвигать должна стать безалкогольная водка.
Берите выше
Безгоночная формула - не будет проблем с diversity, расами и вот этим всем
Штрафы несправедливо никому не выпишут
И сколько будет времени на дискуссии
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vizl
ахаха какой бред!
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