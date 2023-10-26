Хэмилтон представил безалкогольную альтернативу текиле, созданную с помощью схожего процесса
Льюис Хэмилтон запустил новый бренд Almave по производству напитка из голубой агавы.
Данное растение используется при создании текилы. Компания семикратного чемпиона «Формулы-1» позиционирует свой продукт как безалкогольную альтернативу традиционному мексиканскому напитку и сообщает, что использует схожий процесс, но пропускает процесс ферментации.
«Я всегда любил хорошую текилу, но в какие-то дни и ночи, когда нужно сохранить ясный рассудок – будь то вечер перед гонкой или тусовка с друзьями – не мог найти аутентичный безалкогольный вариант, который бы соответствовал премиальному качеству и ощущениям от моих любимых марок текилы.
Мы решили отдать должное душе текилы и адаптировать проверенные временем процессы, чтобы создать сложный напиток, соответствующий вкусу и традициям [штата] Халиско», – заявил пилот «Мерседеса».
Хэмилтон впервые за два года «заметил эффект» обновления «Мерседеса». Всего 0,1 секунды с круга, но Льюис сразу чуть не выиграл
Считаю Хемильтону не стоит останавливаться. Следующим напитком который он должен продвигать должна стать безалкогольная водка.
Народ, вы уж совсем...
За рулём тоже пьете?
Ну хочется иногда что-то такого по вкусу, а нельзя... вот и покупают заменитель. Тут же все просто - будет спрос - будет жить. Не будут покупать - прогорит.
Сейчас у нас стал очень популярен Radler (в GB - shandy) -
лёгкий светлый Лагер пополам со Спрайтом. Можно добавить чуть лимонного сока. Офигенная освежающая вещь летом, и, практически, без алкоголя.
"а мне пожалуйста куба либре, только без рома"
Безгоночная формула - не будет проблем с diversity, расами и вот этим всем
Штрафы несправедливо никому не выпишут
И сколько будет времени на дискуссии