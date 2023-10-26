Переса не наказали за многочисленные срезки на Гран-при США из-за неправильного расположения камеры (AMuS)

Нарушения границ трассы продолжают вызывать споры в «Формуле-1».

На Гран-при США стюарды отменили 35 кругов за срезки, в том числе один круг пилота «Ред Булл» .

На самом деле мексиканец несколько раз срезал шестой поворот, утверждает Auto Motor und Sport после изучения онбордов. В некоторых случаях Перес едва превышал пределы трека, в других проезжал на существенном расстоянии от белой линии – примерно в 20 сантиметрах.

Журналисты полагают, что Серхио сознательно срезал поворот, поскольку такое поведение наблюдалось многократно и на разных составах шин. В статье приводится скриншот одного из нарушений.

По версии AMuS, Переса не наказали, поскольку камера видеонаблюдения в шестом повороте не была направлена непосредственно на место нарушений. Когда судьи рассматривали предполагаемые срезки гонщика « » в том же повороте, то признали, что видеодоказательства не позволяют сделать однозначный вывод, и не стали наказывать тайца.

Издание утверждает, что камеру видеонаблюдения в шестом повороте, которая, в отличие от онбордов, позволяла бы увидеть точное расположение колес, направили не на апекс. В ФИА не ожидали, что пилоты станут совершать срезку в данном месте.

В ответ за запрос журналистов Федерация фактически признала проблему, сообщив, что некоторые спортсмены могли нарушать пределы трассы в шестом повороте. ФИА заявила, что обновит инфраструктуру для наблюдения за пилотажем, чтобы детектировать все нарушения в будущем.

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Изображение: F1 TV