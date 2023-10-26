Переса не наказали за многочисленные срезки на Гран-при США из-за неправильного расположения камеры (AMuS)

Теги Гран-при США ФИА Ред Булл Уильямс Формула-1 Серхио Перес регламент Александр Албон Авто

Нарушения границ трассы продолжают вызывать споры в «Формуле-1».

На Гран-при США стюарды отменили 35 кругов за срезки, в том числе один круг пилота «Ред Булл» Серхио Переса.

На самом деле мексиканец несколько раз срезал шестой поворот, утверждает Auto Motor und Sport после изучения онбордов. В некоторых случаях Перес едва превышал пределы трека, в других проезжал на существенном расстоянии от белой линии – примерно в 20 сантиметрах.

Журналисты полагают, что Серхио сознательно срезал поворот, поскольку такое поведение наблюдалось многократно и на разных составах шин. В статье приводится скриншот одного из нарушений.

По версии AMuS, Переса не наказали, поскольку камера видеонаблюдения в шестом повороте не была направлена непосредственно на место нарушений. Когда судьи рассматривали предполагаемые срезки гонщика «Уильямса» Алекса Албона в том же повороте, то признали, что видеодоказательства не позволяют сделать однозначный вывод, и не стали наказывать тайца.

Издание утверждает, что камеру видеонаблюдения в шестом повороте, которая, в отличие от онбордов, позволяла бы увидеть точное расположение колес, направили не на апекс. В ФИА не ожидали, что пилоты станут совершать срезку в данном месте.

В ответ за запрос журналистов Федерация фактически признала проблему, сообщив, что некоторые спортсмены могли нарушать пределы трассы в шестом повороте. ФИА заявила, что обновит инфраструктуру для наблюдения за пилотажем, чтобы детектировать все нарушения в будущем.

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Изображение: F1 TV

15 комментариев

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Serge Vendino
Перес ещё и со срезками так ехал?
+45
-2
+43
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mrMassi
Еще раз повторю: ФИА - это позор.
+29
-2
+27
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Kappa Pride
Бахрейн-2021 вспоминается и сколько там срезок у сэра?)
+24
-10
+14
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Paninaro
А нельзя позже наказать, с учётом обнародованных снимков? ГП Бразилии 2003, например, пересмотрели спустя пару недель, отменив первоначальный результат. Или пилотов РБ принципиально не наказывают?
+23
-11
+12
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Alex Sin
Ответ Kappa Pride
Бахрейн-2021 вспоминается и сколько там срезок у сэра?)
Всего то какие то жалкие 29 раз, сущий пустяк, мелочь, не о чём вообщем.
+18
-11
+7
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Scorpio
а когда вообще газировку наказывали в последний раз?
квалы/гонки, можно нарушать что угодно, по несколько пунктов за раз, ноль реакции.
ФИА как дела? Крепко на баночке ред була сидите?
+15
-9
+6
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road_runner
Может стюардам тоже по паре телохранителей надо? 😅
+3
0
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Luca di Montezemolo
Ответ Mik mik
Конечно планки мерять легче..
Кстати планки в этом году мерсу и фурам проверяли 5 раз, кому то 0, читербуллу 2 раза. Видел какой то твит на эту тему, люди до сих пор удивляются судейству .
+11
-8
+3
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Марат Кагин
Ответ Paninaro
А нельзя позже наказать, с учётом обнародованных снимков? ГП Бразилии 2003, например, пересмотрели спустя пару недель, отменив первоначальный результат. Или пилотов РБ принципиально не наказывают?
кто то должен был подать жалобу. по идее сейчас истекло время для обжалования
+2
0
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sir_shir
Ответ Paninaro
А нельзя позже наказать, с учётом обнародованных снимков? ГП Бразилии 2003, например, пересмотрели спустя пару недель, отменив первоначальный результат. Или пилотов РБ принципиально не наказывают?
РБ не читерил с планкой, в отличие от мерсовоза, поэтому не наказали. А этот поворот срезали все, тут ФИА клоунадили с камерами.
+16
-14
+2
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Luca di Montezemolo
Опять всё тоже самое, пилот читербулла- нарушение и нет никакого наказания, они походу челлендж какой то в фиа устроили.
+20
-19
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Paninaro
Ответ Serge Vendino
Перес ещё и со срезками так ехал?
Возможно и со стёсанной планкой.
+15
-14
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