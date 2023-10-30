Ферстаппен побил рекорд «Ф-1» по победам за сезон, установленный им в 2022-м

Теги Михаэль Шумахер Ред Булл Себастьян Феттель Формула-1 Гран-при Мексики Макс Ферстаппен Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял первое место по итогам Гран-при Мехико.

Победа стала для трехкратного чемпиона мира 16-й в 2023 году – это новый рекорд «Формулы-1». Предыдущее достижение было установлено Максом в прошлом сезоне.

До 2022 года рекорд принадлежал Михаэлю Шумахеру и Себастьяну Феттелю (13 побед в 2004-м и 2013-м, соответственно).

Гран-при Мехико-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Леклер – 3-й

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11 комментариев

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datebase
Ответ sfairait
Да, машина средняя, исключительно скилл
А кто говорит что дело только в скилле? Этот результат - это симбиоз болида и гонщика. Потенциал машины еще надо уметь использовать, что мы и видим по гонщику No.11 🤷‍♂️
+8
-1
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Ева без Адама
Великий гонщик! На великой машине! Гений Ньюи и гений Ферстаппен творят историю!
+6
-1
+5
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Владимир В.
Ответ Minuvert
В 2024 перебьет и этот рекорд
Думаю в 2023 перебьёт
+4
0
+4
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Alex Sin
Ответ Donbass
Адский самовоз у РедБулл
Не более адский чем в Мерсе 2014-2016
+3
0
+3
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elkipalki
Ответ Donbass
Адский самовоз у РедБулл
В квалах Макса обгоняют частенько. Но он просто лучший гонщик сейчас, едет стабильнее всех, ошибается меньше всех. Поэтому на дистанции укатывает всех. Перес вон вообще никакой на "адском космовозе". Адский был у Мерса, когда они по секунде привозили в квалах.
+2
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+2
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Minuvert
В 2024 перебьет и этот рекорд
+2
-2
0
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Мандалай
Как я год назад и предполагал, повторить Максу прошлогодние 15 побед за сезон будет тяжело, перебить - проще простого.
0
0
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Мандалай
Ответ Minuvert
В 2024 перебьет и этот рекорд
Выиграет до конца сезона все, будет 19, а в следующем 20-ку выбьет.
0
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Lestyv
Ответ Donbass
Адский самовоз у РедБулл
Да, в Ф1 обычно побеждает исключительно скилл. Первый случай в истории, когда болид и гонщик дополняют друг друга. Сенна, Шумахер, Хэмилтон свои рекорды исключительно на средних машинах ставили. Как во Флинстоунах, ногами иногда перебирали
0
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