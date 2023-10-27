Льюис Хэмилтон: «Ред Булл» никак не помогает Пересу. Мне было бы тяжело слышать о себе такие негативные вещи»

Теги Гран-при Великобритании Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Серхио Перес Гран-при Мексики Макс Ферстаппен Авто

Льюис Хэмилтон раскритиковал работу «Ред Булл» с Серхио Пересом.

Пилот «Мерседеса» высказался в поддержку своего соперника из «Ред Булл», с которым сражается за вторую позицию в чемпионате.

«Я считаю, что его команда никак ему не помогает. Я понимаю, что в «Ред Булл» много разных людей, но некоторые влияют на него психологически и не поддерживают. Если бы я каждый уик-энд слышал о себе такие негативные вещи, мне было бы очень тяжело. Так что он в очень трудной обстановке, но, думаю, способен справиться.

Наш спорт очень требовательный. Но могу сказать о Серхио Пересе, что он всегда возвращается, встает и продолжает сражаться. В одном можно быть уверенным: Мексика покажет себя в этот уик-энд. Когда я был в Сильверстоуне, то получил сильный заряд мотивации. Безусловно, что-то подобное произойдет с ним.

Я был очень рад за него на старте сезона – он пилотировал очень здорово. На равных [с Максом Ферстаппеном]. Думаю, в какой-то момент он возглавлял чемпионат, и я подумал: «Наконец-то мы видим все лучшее в Чеко». Но сезон очень длинный», – заявил Хэмилтон.

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28 комментариев

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Mr.BadGuy
Ответ ilia rus
выдал базу
Кто как не Хэмилтон знает о поддержке команды, когда он раз за разом выносил Росберга с трассы, а команда во всем обвиняла последнего.
+41
-16
+25
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sir_shir
Да, поддержка у Хэма всегда была такой, что иным даже и не снилась, в очевидных ситуациях вину снимали и перекладывали на других. Такого ни Серёге, никому другому явно не видать.
+29
-13
+16
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Anastasia Smelova
Забавно, как большинство делает вид, будто РБ просто ни с того ни с сего набрасывает на Переса. И вот, будто бы уже и не выходов в 3й сегмент не было, и кучи аварий, все обсуждают только какой РБ плохой и какой Серёжа бедный.

Понятно также, что и Хэму и всем другим командам, в принципе, от наличия Переса в 24 в РБ только сплошные плюсы, больше шансов как минимум на подиум - сейчас вон второе можно взять, да и о вице чемпионстве у того же Хэма вопрос стоял до дисквалификации, а то так глядишь, и снова придётся довольствоваться в лучшем случае третьим местом.
+21
-9
+12
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mkryuchckov10@gmail.com
О да, швыряние кепки со вторым номером в напарника, это так помогает
+9
-3
+6
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Пингвин по кличке Бамос
респект Льису, что поддержал Чеко
+16
-11
+5
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sfairait
Ответ Paninaro
РБ исторически забивает на вторых пилотов. Поэтому вице у них не было никогда, даже в самые самовозные 2011, 2013, 2022. В этом году уровень самовоза запредельный, скорее всего Переса вывезет на вице, несмотря на все его проблемы.
В 13м самовоз стал только после изменения регламента шин, до того быки не то чтобы прям самовозили
+5
-1
+4
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gaulois
Перес сам во всем виноват.
+8
-5
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Paninaro
РБ исторически забивает на вторых пилотов. Поэтому вице у них не было никогда, даже в самые самовозные 2011, 2013, 2022. В этом году уровень самовоза запредельный, скорее всего Переса вывезет на вице, несмотря на все его проблемы.
+8
-6
+2
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_Nibelungen_
Снова жидкие потуги всяких читеров внести раздрай в чемпионскую команду. Но видимо сыру невдомёк, что у одного Макса Ферстаппена очков больше, чем у всей команды мерседес.
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Grigpar
Боттас будто бы в другим условиях существовал. его чуть ли не с собакой сравнивали.
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Grigpar
Ответ Сергей Богатырёв
но команда Валеру не гнобила, насколько я помню, даже если он приезжал 5-6
Боттаса в Мерседеса как гонщика попустили так, что он до сих пор психику восстанавливает - растит усы, светит голой жопой. Превратился в пустое место короче. Продолжение его карьеры просто бесмысленно.
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Lily White
Ответ vizl
а как Перес помогает РБ?
Ну сделал для команды многое все же. Первый титул и спонсоры до его получения.
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sfairait
Ответ Башмак Нирванов
Забавно не это, а то, что чтобы Люис не сказал - это воспринимается негативно здесь. Он, в отличии от того же Макса, что вел себя по отношению к Чеко отвратно, просто поддержал коллегу по ремеслу в трудную минуту. Но все местные ассенизаторы тут же начали копаться в любимой субстанции и раскапывать истории самого Люиса и его напарников. А причем тут ЭТО? Он просто поддержал коллегу и всё...
Зато сразу можно пополнить чс))
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Башмак Нирванов
Забавно не это, а то, что чтобы Люис не сказал - это воспринимается негативно здесь.
Он, в отличии от того же Макса, что вел себя по отношению к Чеко отвратно, просто поддержал коллегу по ремеслу в трудную минуту. Но все местные ассенизаторы тут же начали копаться в любимой субстанции и раскапывать истории самого Люиса и его напарников.
А причем тут ЭТО?
Он просто поддержал коллегу и всё...
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King_X
Льюис молодец, что поддержал
И реально, РБ и Марко со своим гнетом задолбали, абсолютно лишние комменты выдают
Даже если говорят что-то хорошее, в следующем абзаце это сводят на нет гниленькими дополнениями

И тут скажут, что Марко так ко всем, но Максу даже пикнуть боятся в ответ, даже когда он неправ))

В Мерсе, при всей нелюбви, Хэмилтон тож был примой(и были и командая тактика, и оправдания за ошибки Льюиса), но так Боттаса в интервью не гнобили. Возвышать/хвалить главного пилота не равно так расшатывать психологически второго критикой
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Сергей Богатырёв
Ответ прохожий2
Сударыня... Перца слили в РБ ( он и сам, правда, оказался слаб на.. 🤭), как однажды слили Росбрга jr в угоду "мировому бренду", оказавшемуся мыльным пузырём)).. Но Росберг "взбрыкнул", выиграл ЧМ и свалил..👌💥.. Перец слабоват в этом смысле. ))
то есть Мерс слил Росберга, но Росберг умудрился победить в чемпионате вопреки команде?)))
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Сергей Богатырёв
Ответ sir_shir
Да, поддержка у Хэма всегда была такой, что иным даже и не снилась, в очевидных ситуациях вину снимали и перекладывали на других. Такого ни Серёге, никому другому явно не видать.
ну, Мерс вроде никогда не позволял себе сказать, что Валера хреново ездит из-за того, что он финн. И вы путаете поддержку первого гонщика и поливание говном второго, это не одно и то же.
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Сергей Богатырёв
Ответ Mr.BadGuy
Кто как не Хэмилтон знает о поддержке команды, когда он раз за разом выносил Росберга с трассы, а команда во всем обвиняла последнего.
что-что?))) Хем выносил Росберга с трассы раз за разом? Расскажите, пожалуйста. И интересно, откуда у этого комментария сорок плюсов?
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Сергей Богатырёв
Ответ Grigpar
Боттас будто бы в другим условиях существовал. его чуть ли не с собакой сравнивали.
но команда Валеру не гнобила, насколько я помню, даже если он приезжал 5-6
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