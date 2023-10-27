Льюис Хэмилтон: «Ред Булл» никак не помогает Пересу. Мне было бы тяжело слышать о себе такие негативные вещи»

Льюис Хэмилтон раскритиковал работу «Ред Булл» с Серхио Пересом.

Пилот « » высказался в поддержку своего соперника из «Ред Булл», с которым сражается за вторую позицию в чемпионате.

«Я считаю, что его команда никак ему не помогает. Я понимаю, что в «Ред Булл» много разных людей, но некоторые влияют на него психологически и не поддерживают. Если бы я каждый уик-энд слышал о себе такие негативные вещи, мне было бы очень тяжело. Так что он в очень трудной обстановке, но, думаю, способен справиться.

Наш спорт очень требовательный. Но могу сказать о , что он всегда возвращается, встает и продолжает сражаться. В одном можно быть уверенным: покажет себя в этот уик-энд. Когда я был в Сильверстоуне, то получил сильный заряд мотивации. Безусловно, что-то подобное произойдет с ним.

Я был очень рад за него на старте сезона – он пилотировал очень здорово. На равных [с ]. Думаю, в какой-то момент он возглавлял чемпионат, и я подумал: «Наконец-то мы видим все лучшее в Чеко». Но сезон очень длинный», – заявил .

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