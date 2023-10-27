Льюис Хэмилтон: «Ред Булл» никак не помогает Пересу. Мне было бы тяжело слышать о себе такие негативные вещи»
Льюис Хэмилтон раскритиковал работу «Ред Булл» с Серхио Пересом.
Пилот «Мерседеса» высказался в поддержку своего соперника из «Ред Булл», с которым сражается за вторую позицию в чемпионате.
«Я считаю, что его команда никак ему не помогает. Я понимаю, что в «Ред Булл» много разных людей, но некоторые влияют на него психологически и не поддерживают. Если бы я каждый уик-энд слышал о себе такие негативные вещи, мне было бы очень тяжело. Так что он в очень трудной обстановке, но, думаю, способен справиться.
Наш спорт очень требовательный. Но могу сказать о Серхио Пересе, что он всегда возвращается, встает и продолжает сражаться. В одном можно быть уверенным: Мексика покажет себя в этот уик-энд. Когда я был в Сильверстоуне, то получил сильный заряд мотивации. Безусловно, что-то подобное произойдет с ним.
Я был очень рад за него на старте сезона – он пилотировал очень здорово. На равных [с Максом Ферстаппеном]. Думаю, в какой-то момент он возглавлял чемпионат, и я подумал: «Наконец-то мы видим все лучшее в Чеко». Но сезон очень длинный», – заявил Хэмилтон.
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Понятно также, что и Хэму и всем другим командам, в принципе, от наличия Переса в 24 в РБ только сплошные плюсы, больше шансов как минимум на подиум - сейчас вон второе можно взять, да и о вице чемпионстве у того же Хэма вопрос стоял до дисквалификации, а то так глядишь, и снова придётся довольствоваться в лучшем случае третьим местом.
Он, в отличии от того же Макса, что вел себя по отношению к Чеко отвратно, просто поддержал коллегу по ремеслу в трудную минуту. Но все местные ассенизаторы тут же начали копаться в любимой субстанции и раскапывать истории самого Люиса и его напарников.
А причем тут ЭТО?
Он просто поддержал коллегу и всё...
И реально, РБ и Марко со своим гнетом задолбали, абсолютно лишние комменты выдают
Даже если говорят что-то хорошее, в следующем абзаце это сводят на нет гниленькими дополнениями
И тут скажут, что Марко так ко всем, но Максу даже пикнуть боятся в ответ, даже когда он неправ))
В Мерсе, при всей нелюбви, Хэмилтон тож был примой(и были и командая тактика, и оправдания за ошибки Льюиса), но так Боттаса в интервью не гнобили. Возвышать/хвалить главного пилота не равно так расшатывать психологически второго критикой