Ферстаппен повторил рекорд «Ф-1» по подиумам за сезон, принадлежащий ему же

Теги Михаэль Шумахер Льюис Хэмилтон Ред Булл Себастьян Феттель Формула-1 Гран-при Мексики Макс Ферстаппен Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен повторил очередной рекорд «Формулы-1».

В Мексике трехкратный чемпион финишировал первым, завоевав 18-й подиум в 2023 году. Столько же на счету Макса было в 2021-м – это лучшее достижение в истории. У нидерландца есть три гонки, чтобы превзойти рекорд.

До сезона-2021 список возглавляли Михаэль Шумахер (2002 год), Себастьян Феттель (2011) и Льюис Хэмилтон (2015, 2016, 2018, 2019, 2021) с 17 призовыми местами. В прошлом году Макс также оказывался на подиуме 17 раз.

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2 комментария

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gaulois
Макс-Великий.Думаю, теперь это даже его самые отъявленные хейтеры в глубине души поняли!
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