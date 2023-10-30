Ферстаппен повторил рекорд «Ф-1» по подиумам за сезон, принадлежащий ему же

Гонщик « » повторил очередной рекорд «Формулы-1».

В Мексике трехкратный чемпион финишировал первым, завоевав 18-й подиум в 2023 году. Столько же на счету Макса было в 2021-м – это лучшее достижение в истории. У нидерландца есть три гонки, чтобы превзойти рекорд.

До сезона-2021 список возглавляли (2002 год), (2011) и (2015, 2016, 2018, 2019, 2021) с 17 призовыми местами. В прошлом году Макс также оказывался на подиуме 17 раз.

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