Льюис Хэмилтон: «Здорово, что удалось отыграться после Гран-при США, прорыв с 6-го на 2-е место – отличный результат»
Льюис Хэмилтон рад, что вернулся на подиум после дисквалификации.
Гонщика «Мерседеса» исключили из протокола Гран-при США после попадания в тройку призеров. В Мехико Хэмилтон финишировал вторым.
«Я чувствую себя свежим, здесь не пришлось так уж безумно атаковать. Отличный результат с учетом того, что мы стартовали шестыми.
Я очень горжусь командой. Последние недели получились действительно тяжелыми, и здорово, что получилось отыграться после прошлого уик-энда», – заявил британец.
Льюис рассказал экс-напарнику по «Макларену» и чемпиону «Формулы-1» 2009 года Дженсону Баттону о том, как провел заключительный отрезок на шинах «медиум»:
«Не думал, что они долго протянут. Я действовал хитроумно – пытался пилотировать как ты!»
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