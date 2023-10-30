Льюис Хэмилтон: «Здорово, что удалось отыграться после Гран-при США, прорыв с 6-го на 2-е место – отличный результат»

Теги Гран-при США Макларен Льюис Хэмилтон Дженсон Баттон Формула-1 Мерседес Гран-при Мексики Авто

Льюис Хэмилтон рад, что вернулся на подиум после дисквалификации.

Гонщика «Мерседеса» исключили из протокола Гран-при США после попадания в тройку призеров. В Мехико Хэмилтон финишировал вторым.

«Я чувствую себя свежим, здесь не пришлось так уж безумно атаковать. Отличный результат с учетом того, что мы стартовали шестыми.

Я очень горжусь командой. Последние недели получились действительно тяжелыми, и здорово, что получилось отыграться после прошлого уик-энда», – заявил британец.

Льюис рассказал экс-напарнику по «Макларену» и чемпиону «Формулы-1» 2009 года Дженсону Баттону о том, как провел заключительный отрезок на шинах «медиум»:

«Не думал, что они долго протянут. Я действовал хитроумно – пытался пилотировать как ты!»

Гран-при Мехико-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Леклер – 3-й

Хэмилтона и Леклера выкинули из итогов Гран-при США за износ детали под днищем. Это как?

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел Швецов
Льюис этим сезоном, думаю, доказал хейтерам (если это вообще возможно), что не зря является тем, кто он есть. Очередное очень сильное выступление, особенно на фоне выступления молодого напарника...
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fly_to_the_sky
Ответ Павел Швецов
Льюис этим сезоном, думаю, доказал хейтерам (если это вообще возможно), что не зря является тем, кто он есть. Очередное очень сильное выступление, особенно на фоне выступления молодого напарника...
Жирной точкой был БК на последнем круге. Не фанат Льюиса, но это было вообще необъяснимо с точки зрения всех расчетов и ожиданий и очень эффектно.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
de_mixx
сильно проехал Лу. победу бы ещё зацепить до конца сезона, было бы идеально
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MP423
Ответ fly_to_the_sky
Жирной точкой был БК на последнем круге. Не фанат Льюиса, но это было вообще необъяснимо с точки зрения всех расчетов и ожиданий и очень эффектно.
Да, красивая точка вышла. Но тут все вполне объяснимо. Хэмилтон в отличие от напарника ехал в чистом воздухе, не испытывал серьезных проблем с перегревом и, насколько это возможно, берег шины. Если резина не начала гранулироваться, то, в принципе, ничто не мешает показать быстрый круг на легкой машине даже перед финишем. Сам Льюис уже проделывал такое.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий