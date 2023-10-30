Льюис Хэмилтон: «Здорово, что удалось отыграться после Гран-при США, прорыв с 6-го на 2-е место – отличный результат»

Льюис Хэмилтон рад, что вернулся на подиум после дисквалификации.

Гонщика « » исключили из протокола Гран-при США после попадания в тройку призеров. В Мехико Хэмилтон финишировал вторым.

«Я чувствую себя свежим, здесь не пришлось так уж безумно атаковать. Отличный результат с учетом того, что мы стартовали шестыми.

Я очень горжусь командой. Последние недели получились действительно тяжелыми, и здорово, что получилось отыграться после прошлого уик-энда», – заявил британец.

рассказал экс-напарнику по « » и чемпиону «Формулы-1» 2009 года о том, как провел заключительный отрезок на шинах «медиум»:

«Не думал, что они долго протянут. Я действовал хитроумно – пытался пилотировать как ты!»

Гран-при Мехико-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Леклер – 3-й

Хэмилтона и Леклера выкинули из итогов Гран-при США за износ детали под днищем. Это как?

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram