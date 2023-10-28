MotoGP. Гран-при Таиланда. Мартин выиграл квалификацию, Марини – 2-й, Алеш Эспаргаро – 3-й, Баньяя – 6-й

Претендент на титул MotoGP Хорхе Мартин из «Прамака» завоевал поул к Гран-при Таиланда.

В тройку быстрейших также пробились пилот «ВР46» Лука Марини и представитель «Априлии» Алеш Эспаргаро. Чемпион и лидер сезона Франческо Баньяя («Дукати») показа шестое время.

Гран-при Таиланда

Бурирам

28 октября 2023 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») – 1.29,287

2. Лука Марини («ВР46») +0,138

3. Алеш Эспаргаро («Априлия») +0,174

4. Марко Беццекки («ВР46») +0,196

5. Брэд Биндер («КТМ») +0,209

6. Франческо Баньяя («Дукати») +0,240

7. Алекс Маркес («Грезини») +0,313

8. Марк Маркес («Хонда») +0,335

9. Маверик Виньялес («Априлия») +0,414

10. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,420

11. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +0,636

12. Аугусто Фернандес («Гасгас») +0,790

MotoGP. Гран-при Австралии. Зарко одержал первую победу, обогнав Мартина на последнем круге, Баньяя – 2-й, ди Джанантонио – 3-й

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