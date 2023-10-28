MotoGP. Гран-при Таиланда. Мартин выиграл квалификацию, Марини – 2-й, Алеш Эспаргаро – 3-й, Баньяя – 6-й

Теги результаты Априлия Ямаха Дукати чемпионат мира MotoGP Хонда MotoGP КТМ Грезини Прамак Алеш Эспаргаро Марк Маркес Гран-при Таиланда MotoGP Маверик Виньялес Жоан Зарко Франческо Баньяя Фабио Куартараро Брэд Биндер Алекс Маркес ВР46 Хорхе Мартин Лука Марини Марко Беццекки Гасгас Аугусто Фернандес Авто

Претендент на титул MotoGP Хорхе Мартин из «Прамака» завоевал поул к Гран-при Таиланда.

В тройку быстрейших также пробились пилот «ВР46» Лука Марини и представитель «Априлии» Алеш Эспаргаро. Чемпион и лидер сезона Франческо Баньяя («Дукати») показа шестое время.

Гран-при Таиланда
Бурирам
28 октября 2023 года
Квалификация
2-й сегмент
 
1. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») – 1.29,287
2. Лука Марини («ВР46») +0,138
3. Алеш Эспаргаро («Априлия») +0,174
4. Марко Беццекки («ВР46») +0,196
5. Брэд Биндер («КТМ») +0,209
6. Франческо Баньяя («Дукати») +0,240
7. Алекс Маркес («Грезини») +0,313
8. Марк Маркес («Хонда») +0,335
9. Маверик Виньялес («Априлия») +0,414
10. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,420
11. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +0,636
12. Аугусто Фернандес («Гасгас») +0,790
 

MotoGP. Гран-при Австралии. Зарко одержал первую победу, обогнав Мартина на последнем круге, Баньяя – 2-й, ди Джанантонио – 3-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий