Ферстаппен вышел на четвертое место по победам в «Ф-1», сравнявшись с Простом

Гонщик « » выиграл Гран-при Мехико.

Победа стала для трехкратного чемпиона «Формулы-1» 51-й в карьере. Макс делит четвертую строчку в истории по данному показателю с Аленом Простом. Ферстаппена и Проста опережают (103 победы), (91) и (53).

Гран-при Мехико-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Леклер – 3-й

Ферстаппен побил рекорд «Ф-1» по победам за сезон, установленный им в 2022-м

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