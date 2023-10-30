Ферстаппен вышел на четвертое место по победам в «Ф-1», сравнявшись с Простом
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Мехико.
Победа стала для трехкратного чемпиона «Формулы-1» 51-й в карьере. Макс делит четвертую строчку в истории по данному показателю с Аленом Простом. Ферстаппена и Проста опережают Льюис Хэмилтон (103 победы), Михаэль Шумахер (91) и Себастьян Феттель (53).
Гран-при Мехико-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Леклер – 3-й
Ферстаппен побил рекорд «Ф-1» по победам за сезон, установленный им в 2022-м
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Он на уровне Сенны,Шуми,Проста,Льюиса
Несмотря на самовоз как гонщик он просто Гений
А можно просто порадоваться, что в этом поколении есть такой гонщик, такая техника, так совпало, и мы это наблюдаем в life-эфире