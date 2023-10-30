Ферстаппен вышел на четвертое место по победам в «Ф-1», сравнявшись с Простом

Теги Михаэль Шумахер Ален Прост Льюис Хэмилтон Ред Булл Себастьян Феттель Формула-1 Гран-при Мексики Макс Ферстаппен Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Мехико.

Победа стала для трехкратного чемпиона «Формулы-1» 51-й в карьере. Макс делит четвертую строчку в истории по данному показателю с Аленом Простом. Ферстаппена и Проста опережают Льюис Хэмилтон (103 победы), Михаэль Шумахер (91) и Себастьян Феттель (53).

Гран-при Мехико-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Леклер – 3-й

Ферстаппен побил рекорд «Ф-1» по победам за сезон, установленный им в 2022-м

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11 комментариев

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Alex Sin
За три неполных года, Макс одержал 41 победу. Это просто безумие.
+14
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WINWOLF
И это ему ещё нет даже 30-ти!
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danteeeq
Ответ Timur Gabdullin
Какая разница сколько ему лет в Ф1? Феттель до 27 выиграл 4 титула и что много побед после этого? Все зависит от болида, если к следующему чемпионату Мерседес или Феррари построит самовоз, то не будет никакой разницы 26 Максу или 46 побеждать он не будет.
ну в 26 у него времени побольше чтобы повыигрывать чем в 46, вот тебе и разница)
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Андрей Никитин99
Макс гениален
Он на уровне Сенны,Шуми,Проста,Льюиса
Несмотря на самовоз как гонщик он просто Гений
+6
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+6
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roudnick
Зверь
+3
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+3
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Александр Деев
Скоро в 3-ку войдет
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Lestyv
Сейчас придут фаны Мерса и начнут рассказывать про волшебный пепелац Ньюи и читерство.
А можно просто порадоваться, что в этом поколении есть такой гонщик, такая техника, так совпало, и мы это наблюдаем в life-эфире
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Дмитрий Васин
Через 3 гонки будет третьим.
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Ответ Alex Sin
За три неполных года, Макс одержал 41 победу. Это просто безумие.
Это именно безумие. Только не понятно точно, чье: Макса, папаши Макса или тех, кто спонсирует эту семейку.
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christina7
Ответ Timur Gabdullin
Какая разница сколько ему лет в Ф1? Феттель до 27 выиграл 4 титула и что много побед после этого? Все зависит от болида, если к следующему чемпионату Мерседес или Феррари построит самовоз, то не будет никакой разницы 26 Максу или 46 побеждать он не будет.
Феррари??😂😂😂
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