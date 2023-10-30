Кевин Магнуссен об аварии: «Сломалась подвеска – надо изучить, что именно произошло. Получил удар по рукам, но я в порядке»

Кевин Магнуссен высказался об аварии, вызвавшей красные флаги на Гран-при Мехико.

Пилот « » на большой скорости врезался в ограждение, после чего гонку прервали. Магнуссен сообщил, что избежал серьезных травм. Команде предстоит исследовать инцидент.

«Поломка задней левой подвески отправила меня в барьеры. Получил удар по рукам, но я в порядке. Надо изучить, что именно произошло.

Спасибо вам за все добрые сообщения и поддержку. Пора отдохнуть, а затем мы отправимся в Бразилию», – обратился к своим болельщикам.

Магнуссен разбил болид и вызвал красные флаги на Гран-при Мехико

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