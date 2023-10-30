Кевин Магнуссен об аварии: «Сломалась подвеска – надо изучить, что именно произошло. Получил удар по рукам, но я в порядке»

Теги Формула-1 Гран-при Мексики Кевин Магнуссен Хаас Авто

Кевин Магнуссен высказался об аварии, вызвавшей красные флаги на Гран-при Мехико.

Пилот «Хааса» на большой скорости врезался в ограждение, после чего гонку прервали. Магнуссен сообщил, что избежал серьезных травм. Команде предстоит исследовать инцидент.

«Поломка задней левой подвески отправила меня в барьеры. Получил удар по рукам, но я в порядке. Надо изучить, что именно произошло.

Спасибо вам за все добрые сообщения и поддержку. Пора отдохнуть, а затем мы отправимся в Бразилию», – обратился Кевин к своим болельщикам.

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3 комментария

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Grigpar
Когда Магнусен врезался, чатеры даже ждать не стали причины. Ту же давай писанинун лепить про крашера. Особые индивиды припоминали Штайнеру Мика Шума, как бы противопоставляя его Магнусену, что просто вообще за пределами здравого сознания. Магнусен разбился = Мик Шумахер был таким же. :) Логика!
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Rangawe
Интересно понаблюдать, как в итоге справится команда с задачей по сбору болида к Бразилии
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1CEMAN
очевидно было, что с болидом что-то не то, срывало почти на каждом повороте и чудом не улетел в стену еще когда выходил из последнего поворота на прямую
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