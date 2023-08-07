Мазепин выбрался из-под санкций, отстранение за лайк в NASCAR, «Хаас» связывают с ВПК России, Hugo Boss нацелена переименовать «Альфа Таури» и другие гоночные события за неделю
Sports.ru представляет дайджест ключевых событий в «Формуле-1» и других гоночных сериях за прошедшую неделю.
1. Суд ЕС приостановил санкции в отношении Мазепина, признав экс-гонщика «Ф-1» «непричастным к событиям на Украине».
2. Новое расследование о связях «Хааса» с ВПК России: компания, владеющая бывшей командой Мазепина, предположительно поставляет оборудование через китайскую фирму.
3. За лайк под мемом об убийстве Джорджа Флойда отстранили гонщика NASCAR Грегсона.
4. Перес потеряет в заработке из-за отставания от Ферстаппена: обнаружилась опция в контракте, подразумевающая урезание зарплаты или бонусов при текущем разрыве – 125 очков.
5. Леклер мог подписать новый контракт с «Феррари» по схеме «2+3» на 200 миллионов долларов. Журналист Сейвард предлагает не спешить с заключениями.
6. Вратарь «Реала» Куртуа создаст команду «Формулы-4».
7. Тем временем «Феррари» создаст болид-2024 «с чистого листа», от актуальной машины останется только мотор, утверждает итальянская пресса.
8. Hugo Boss – главный претендент на переименование «Альфа Таури», «Ред Булл также общается с Orlen.
9. Откровения Алонсо: «правда» о блокировке Хэмилтона в квалификации в Венгрии-2007, роль «плохого парня» в «Ф-1», недооценка со стороны «Альпин».
10. Шварцман протестировал «Феррари» 2021 года и может провести практику перед Гран-при Нидерландов.
11. «Пирелли» предложила ввести «суперпромежуточные» шины – 3-й тип покрышек для дождевой погоды.
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Результаты гонок
1. Алеш Эспаргаро вырвал победу у Баньяи на последнем круге Гран-при Великобритании MotoGP после старта 12-м, Алекс Маркес стал лучшим в спринте, Беццекки – в квалификации.
2. Эванс выиграл Ралли Финляндии, лидер WRC Рованпера сошел.
3. Индикар. Кирквуд победил на Гран-при Нэшвилла, лидер чемпионата Палоу отстоял подиум.
Интересные цитаты
Гельмут Марко: «Алонсо и Хэмилтон могли быть ближе Переса к Ферстаппену, но победить Макса не способен никто. 2-е место за ним – как победа»
Льюис Хэмилтон: «Будь я в машине Переса, Ферстаппен оказался бы в другой ситуации»
Зять спонсора Переса: «Машина Ферстаппена быстрее. Гонщик не может обеспечить такое преимущество»
Дэвид Шумахер: «Мик доминировал над Мазепиным, который не являлся никаким ориентиром для него – в этом была проблема»
Мартин Брандл: «Казалось, что Ферстаппен и Перес на разных машинах – даю шанс конспирологам»
Рубенс Баррикелло: «Не подписал бы контракт, где было бы написано, что нужно пропускать Михаэля Шумахера»
🔔 Ближайшие гонки
1. Гран-при Нидерландов «Ф-1» состоится 25-27 августа.
2. Вторая гонка «Индикара» на дорожной версии «Индианаполиса (12 августа).
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