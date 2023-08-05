Контракт Переса подразумевает снижение заработка при текущем отставании от Ферстаппена – 125 очков (De Telegraaf)

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен деньги Авто

Контракт Серхио Переса с «Ред Булл» может быть скорректирован в случае провальных выступлений.

Улучшенное соглашение, подписанное в прошлом году и действующее до конца сезона-2024, включает в себя опцию, завязанную на отставании от напарника Макса Ферстаппена, утверждает De Telegraaf со ссылкой на несколько источников. Опция активируется, если разрыв между Ферстаппеном и Пересом составляет 125 очков или более – именно с такой разницей в баллах пилоты ушли на летний перерыв.

Предполагается, что длительность контракта не подвергнется изменениям, однако «Ред Булл» получил возможность снизить либо многомиллионную зарплату мексиканца, либо бонусы за очки в чемпионате.

По версии RacingNews365, Перес зарабатывает десять миллионов долларов в год без учета бонусов.

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2 комментария

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Всё, вот вам и ещё одна причина для теории заговора)
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Вон оно чо...заодно и экономия.
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