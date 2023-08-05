MotoGP. Гран-при Великобритании. Алекс Маркес выиграл спринт, Беццекки – 2-й, Виньялес – 3-й, Баньяя – 14-й

Гонщик «Грезини» Алекс Маркес стал быстрейшим по итогам спринта MotoGP на подсыхающей трассе в Великобритании.

На старте в лидеры вырвался пилот «КТМ» Джек Миллер, опередивший обладателя поул-позиции Марко Беццекки из «ВР46», однако к финишу австралиец опустился на седьмую строчку. Беццеки завершил мини-гонку вторым, третьим стал гонщик «Априлии» Маверик Виньялес.

Чемпион и лидер сезон Франческо Баньяя не набрал очков – пилот «Дукати» финишировал 14-м после старта четвертым.

Гран-при Великобритании

Сильверстоун

5 августа 2023 года

Спринт

1. Алекс Маркес («Грезини») – 10 кругов

2. Марко Беццекки («ВР46») +0,366

3. Маверик Виньялес («Априлия») +3,374

4. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +5,671

5. Алеш Эспаргаро («Априлия») +6,068

6. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +7,294

7. Джек Миллер («КТМ») +9,415

8. Аугусто Фернандес («Гасгас») +9,850

9. Брэд Биндер («КТМ») +10,435

10. Мигел Оливейра («РНФ») +11,247

11. Лука Марини («ВР46») +17,365

12. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +20,063

13. Энеа Бастианини («Дукати») +24,352

14. Франческо Баньяя («Дукати») +25,527

15. Франко Морбиделли («Ямаха») +27,191

16. Пол Эспаргаро («Гасгас») +27,693

17. Хоан Мир («Хонда») +29,062

18. Марк Маркес («Хонда») +29,326

19. Рауль Фернандес («РНФ») +29,627

20. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +29,909

21. Фабио Куартараро («Ямаха») +30,326

22. Икер Лекуона («ЛЧР Хонда») +47,674

MotoGP. Гран-при Великобритании. Беццекки выиграл дождевую квалификацию, Миллер – 2-й, Алекс Маркес – 3-й, Баньяя – 4-й, Куартараро – последний

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