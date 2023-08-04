Зять спонсора Переса: «Машина Ферстаппена быстрее. Гонщик не может обеспечить такое преимущество»
В Мексике полагают, что у Макса Ферстаппена и Серхио Переса разные машины «Ред Булл».
Ферстаппен начал Гран-при Бельгии шестым и выиграл с преимуществом в 22 секунды от напарника, который стартовал вторым.
Мексиканский бизнесмен Артуро Элиас Аюб считает результаты гонки в Спа подозрительными. Элиас Аюб – зять Карлоса Слима, компании которого поддерживают Переса на протяжении всей карьеры.
«Не сомневаюсь, что Макс Ферстаппен – лучший гонщик на решетке. Но если он наращивает 20-секундный отрыв от Чеко на втором месте в то время, как Чеко отрывается от Шарля Леклера на третьем, то потому, что его машина обязана быть быстрее, чем у других.
Такое преимущество не может обеспечить только гонщик. Как бы то ни было, отличная гонка, Чеко, поздравляю», – гласило сообщение в соцсетях, которое Артуро впоследствии удалил.
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Ну это же смешно!
Решил надавить на Макса и сразу сдулся, разучился ездить на чемпионском уровне, на чемпионском болиде.?
Да-да-да, может быть "совпадение")))
Не, мне пофик на Серёгу после его ухода из Макларена, но в глаза же бросается)
Поэтому, ничего нет удивительного в сложившейся ситуации.