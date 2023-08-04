Зять спонсора Переса: «Машина Ферстаппена быстрее. Гонщик не может обеспечить такое преимущество»

Теги Гран-при Бельгии Ред Булл Формула-1 Карлос Слим Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

В Мексике полагают, что у Макса Ферстаппена и Серхио Переса разные машины «Ред Булл».

Ферстаппен начал Гран-при Бельгии шестым и выиграл с преимуществом в 22 секунды от напарника, который стартовал вторым.

Мексиканский бизнесмен Артуро Элиас Аюб считает результаты гонки в Спа подозрительными. Элиас Аюб – зять Карлоса Слима, компании которого поддерживают Переса на протяжении всей карьеры.

«Не сомневаюсь, что Макс Ферстаппен – лучший гонщик на решетке. Но если он наращивает 20-секундный отрыв от Чеко на втором месте в то время, как Чеко отрывается от Шарля Леклера на третьем, то потому, что его машина обязана быть быстрее, чем у других.

Такое преимущество не может обеспечить только гонщик. Как бы то ни было, отличная гонка, Чеко, поздравляю», – гласило сообщение в соцсетях, которое Артуро впоследствии удалил.

Гельмут Марко: «Алонсо и Хэмилтон могли быть ближе Переса к Ферстаппену, но победить Макса не способен никто. 2-е место за ним – как победа»

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19 комментариев

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у Переса, видимо, тачку так замедлили, что он из первого сегмента выехать не может?
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Я конечно слышал что в Мексике сильны родственные связи, но зять спонсора это сильно
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Т.е.в квале душат,а потом фиксят под гонку?
Ну это же смешно!
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А я все ждал, когда ЭТО начнется 😉
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Непонятная ситуация с одной стороны Перес провалился сильно с другой стороны он так провалился что в q3 не мог попасть, что уже для РБ небольшая но проблема, сомневаюсь что их это устраивает. Да Макс делает результат и этого достаточно и для КК, но какая будет ситуация в конце сезона, если например Маки продолжат прогресс и догонят РБ или другая какая команда
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нунуну, то есть нарушение границ трассы и последующие удаления времени - тоже вина РБ? интересно..
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Почему то все забыли, что Перес уже почти вылетел из Ф1, когда вдруг одержал шальную победу и Ред Булл его взяли себе. Просто для Переса удачно сошлись карты в нужный момент. С чего ктото решил, что он должен ехать в темпе Ферстаппена, его никогда особым талантом не считали.
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Ждём комментарий от жены племянника зятя спонсора Переса.
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Ответ Шепот Шумов
А я все ждал, когда ЭТО начнется 😉
ну, а какие варианты после того, как Перес заявил о борьбе за чемпионство после первых гонок, в голову ещё могут прийти? Слухи слухами, но тоже не зря...
Решил надавить на Макса и сразу сдулся, разучился ездить на чемпионском уровне, на чемпионском болиде.?
Да-да-да, может быть "совпадение")))
Не, мне пофик на Серёгу после его ухода из Макларена, но в глаза же бросается)
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Ответ crociato
Днище - ключевой элемент аэродинамики этого регламента. Очевидно, поставили Пересу днище чуть попроще. Зачем? Чтобы не мешал Ферстаппену, Кубок Конструкторов и так уже в кармане. Плюс из липового лепят великого чемпиона. На первых этапах Перес выглядел не хуже, а потом вдруг резко разучился ездить, ага.
Верный вопрос задал пользователь KMR. Почему он в гонке несётся? Некая съёмная деталь на днище? Перед квалой надели, а потом сняли? А как же правило parc ferme?
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Ответ crociato
Днище - ключевой элемент аэродинамики этого регламента. Очевидно, поставили Пересу днище чуть попроще. Зачем? Чтобы не мешал Ферстаппену, Кубок Конструкторов и так уже в кармане. Плюс из липового лепят великого чемпиона. На первых этапах Перес выглядел не хуже, а потом вдруг резко разучился ездить, ага.
Политические игры никто не отменял, но по ходу чемпионата болид развивается, т.е. меняется. И эти изменения кому-то подходят, а кому-то нет. И последним приходится подстраиваться, менять стиль пилотирования. И это может занять время и даже много времени (спросите у Риккардо).
Поэтому, ничего нет удивительного в сложившейся ситуации.
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