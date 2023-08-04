Зять спонсора Переса: «Машина Ферстаппена быстрее. Гонщик не может обеспечить такое преимущество»

В Мексике полагают, что у Макса Ферстаппена и Серхио Переса разные машины «Ред Булл».

Ферстаппен начал шестым и выиграл с преимуществом в 22 секунды от напарника, который стартовал вторым.

Мексиканский бизнесмен Артуро Элиас Аюб считает результаты гонки в Спа подозрительными. Элиас Аюб – зять Карлоса Слима, компании которого поддерживают Переса на протяжении всей карьеры.

«Не сомневаюсь, что – лучший гонщик на решетке. Но если он наращивает 20-секундный отрыв от Чеко на втором месте в то время, как Чеко отрывается от Шарля Леклера на третьем, то потому, что его машина обязана быть быстрее, чем у других.

Такое преимущество не может обеспечить только гонщик. Как бы то ни было, отличная гонка, Чеко, поздравляю», – гласило сообщение в соцсетях, которое Артуро впоследствии удалил.

Гельмут Марко: «Алонсо и Хэмилтон могли быть ближе Переса к Ферстаппену, но победить Макса не способен никто. 2-е место за ним – как победа»

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