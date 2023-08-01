Шварцман протестировал «Феррари» 2021 года и может провести практику перед Гран-при Нидерландов
Резервные пилоты «Феррари» Роберт Шварцман и Антонио Джовинацци провели тесты машины «Формулы-1» 2021 года.
Гонщики проехали круги за рулем SF21 на автодроме во Фьорано.
Как сообщает итальянская версия Motorsport.com, Шварцман проведет две практики в нынешнем сезоне. Предполагается, что первая из них состоится на Гран-при Нидерландов, сразу после летнего перерыва.
Шварцман выпустил первый музыкальный трек под псевдонимом Shwartzy
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