Шварцман протестировал «Феррари» 2021 года и может провести практику перед Гран-при Нидерландов

Резервные пилоты « » и провели тесты машины «Формулы-1» 2021 года.

Гонщики проехали круги за рулем SF21 на автодроме во Фьорано.

Как сообщает итальянская версия Motorsport.com, Шварцман проведет две практики в нынешнем сезоне. Предполагается, что первая из них состоится на , сразу после летнего перерыва.

Шварцман выпустил первый музыкальный трек под псевдонимом Shwartzy

Фото: соцсети Роберта Шварцмана