Фернандо Алонсо: «В «Ф-1» нужно играть роль. Меня относят к плохим парням»

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Авто

Фернандо Алонсо считает, что в «Формуле-1» ему выделена роль «плохого парня».

Ранее пилот «Астон Мартин» уже рассуждал на данную тему: в сериале Drive to Survive испанец заявил, что находится «на темной стороне».

«[«Ф-1» –] большое шоу как внутри, так и вне трассы. Надо играть роль, понимаете? Ту, что тебе приписана. Нужно рассказывать историю, объяснять, кто хорошие, а кто плохие. В любой гонке, любой дискуссии, любом споре всегда есть хорошая сила и плохая сила, хорошие парни и плохие парни.

Люди в целом, медиа и так далее всегда относят меня к плохим парням. Словно я сделал что-то не так.

Я нормально к этому отношусь. Я чувствую себя хорошо. Я не против. Главное, что ты все еще нужен людям, им интересно, сколько сезонов осталось в контракте, они хотят, чтобы ты выступал и дальше. Все, что происходит на публике – просто часть этого цирка», – высказался двукратный чемпион мира.

Фернандо Алонсо: «Я не задерживал Хэмилтона в Венгрии-2007 – мне поставили старые шины. «Макларен» подал протест против себя, штраф выписали по статье, которая не существовала»

12 комментариев

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Мадина Уйгурова
Макс главный крашер и прямолинейный чел
Льюис - ангел, за все хорошее против всего плохого, добрый человек и само солнышко
Алонсо - злой дед
Цунода - истеричка и матершинник
Риккардо - улыбака
Окон - второй плохой парень
Леклер - пироженка
дополняйте
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irs118return
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Алонсо эталон ф1 как гонщик , также как Шумахер или Сена, Макс ещё молод но уже обозначил себя как силу, Люся это уже выдуманный политический персонаж с навешаными титулами и рекордами типа новогодней ёлки для детей, без лица без морали, поэтому и болельщики у него такие которым не формула интересна а однополые браки и всякого такого рода аморальные движения.
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alexus-1990
Ответ Мадина Уйгурова
Макс главный крашер и прямолинейный чел Льюис - ангел, за все хорошее против всего плохого, добрый человек и само солнышко Алонсо - злой дед Цунода - истеричка и матершинник Риккардо - улыбака Окон - второй плохой парень Леклер - пироженка дополняйте
Магнусен -третий плохой парень
Норрис -второй улыбака
Албон - добряк и светлый человек
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sined2000
Ответ Мадина Уйгурова
Макс главный крашер и прямолинейный чел Льюис - ангел, за все хорошее против всего плохого, добрый человек и само солнышко Алонсо - злой дед Цунода - истеричка и матершинник Риккардо - улыбака Окон - второй плохой парень Леклер - пироженка дополняйте
Про Хэмилтона смешно
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Максим Макеев
прям рестлинг ф1
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Татьяна Вересова
Прямолинейно он охарактеризовал это все. Цирк. Даже не театр
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Mr.BadGuy
Ответ Мадина Уйгурова
Макс главный крашер и прямолинейный чел Льюис - ангел, за все хорошее против всего плохого, добрый человек и само солнышко Алонсо - злой дед Цунода - истеричка и матершинник Риккардо - улыбака Окон - второй плохой парень Леклер - пироженка дополняйте
Хэмилтон единственная светлая сила.
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Grigpar
Ответ Мадина Уйгурова
Макс главный крашер и прямолинейный чел Льюис - ангел, за все хорошее против всего плохого, добрый человек и само солнышко Алонсо - злой дед Цунода - истеричка и матершинник Риккардо - улыбака Окон - второй плохой парень Леклер - пироженка дополняйте
По командам пройдемся:
- Мерседес - андердоги и вечно 3-5 по силе, даже если 1-е.
- Феррари - клоуны.
- РБ - людоеды.
- Альпин - дилетанты.
- Хаас - друзья клоунов.

Пилоты:
- Сайнс - неверный испанец.
- Леклер - Ай эм стьюпид.
- Окон - мерзкий лягушатник.
- Рикьярдо - подлый улыбака (плетет интриги за спиной).
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