Фернандо Алонсо: «В «Ф-1» нужно играть роль. Меня относят к плохим парням»

Фернандо Алонсо считает, что в «Формуле-1» ему выделена роль «плохого парня».

Ранее пилот « » уже рассуждал на данную тему: в сериале Drive to Survive испанец заявил, что находится «на темной стороне».

«[«Ф-1» –] большое шоу как внутри, так и вне трассы. Надо играть роль, понимаете? Ту, что тебе приписана. Нужно рассказывать историю, объяснять, кто хорошие, а кто плохие. В любой гонке, любой дискуссии, любом споре всегда есть хорошая сила и плохая сила, хорошие парни и плохие парни.

Люди в целом, медиа и так далее всегда относят меня к плохим парням. Словно я сделал что-то не так.

Я нормально к этому отношусь. Я чувствую себя хорошо. Я не против. Главное, что ты все еще нужен людям, им интересно, сколько сезонов осталось в контракте, они хотят, чтобы ты выступал и дальше. Все, что происходит на публике – просто часть этого цирка», – высказался двукратный чемпион мира.

Фернандо Алонсо: «Я не задерживал Хэмилтона в Венгрии-2007 – мне поставили старые шины. «Макларен» подал протест против себя, штраф выписали по статье, которая не существовала»