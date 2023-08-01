Льюис Хэмилтон: «Будь я в машине Переса, Ферстаппен оказался бы в другой ситуации»

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Льюис Хэмилтон уверен, что в быстром болиде заставил бы Макса Ферстаппена нервничать.

Пилот «Мерседеса» признал, что пока не может противостоять мощи «Ред Булл», и заявил, что выступал бы успешнее Серхио Переса.

«В данный момент победить «Ред Булл» невозможно, если только они не сойдут. Они на восемь десятых с круга быстрее.

Хочу ли я, чтобы мы были так же быстры? Конечно. Хочу ли я пилотировать столь же быстрый болид? Конечно. Если бы я был в машине Серхио, Макс оказался бы в другой ситуации.

Однажды мы сможем вновь бросить им вызов. Сейчас мы продвигаемся маленькими шагами и с нетерпением ждем, когда добьемся большого прогресса и тоже будем претендовать на первые два места», – заключил семикратный чемпион «Формулы-1».

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11 комментариев

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Иван Алейников
Не только, если б один Сэр, есть еще по крайней мере быстрые ребята
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FaithDevotion
Будь ты в машине Переса, вы б друг в друга втыкались и эпично всосали титул чемпиона почти наверняка. 2007 как утрированный пример. Ну или 1986, если совсем вспоминать)
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Дмитрий Дудников
Успешнее Переса - да, а вот победить... Хэм оказался бы под большим моральным давлением. И физически пришлось бы выложиться. Макс уверен в себе, это его команда. Да и болид-то быстрый, а вот подойдёт ли Хэму?
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faragoot
Тут соглашусь. Перес совсем отстой.
Даже Баррикелло и то достойней выглядел на фоне Шумахера.
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Андрей Омельянович
был бы Макс в W11.. эхх
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Антон Якимцев
Ответ faragoot
Тут соглашусь. Перес совсем отстой. Даже Баррикелло и то достойней выглядел на фоне Шумахера.
Баррик вообще норм ехал, плакал от счастья даже)
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Антон Якимцев
Ответ FaithDevotion
Будь ты в машине Переса, вы б друг в друга втыкались и эпично всосали титул чемпиона почти наверняка. 2007 как утрированный пример. Ну или 1986, если совсем вспоминать)
Мне кажется "любовь" у них ещё больше, чем с Алонсо была, вообще из команды выкинули бы обоих)
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