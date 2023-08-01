Льюис Хэмилтон: «Будь я в машине Переса, Ферстаппен оказался бы в другой ситуации»

Льюис Хэмилтон уверен, что в быстром болиде заставил бы Макса Ферстаппена нервничать.

Пилот « » признал, что пока не может противостоять мощи « », и заявил, что выступал бы успешнее .

«В данный момент победить «Ред Булл» невозможно, если только они не сойдут. Они на восемь десятых с круга быстрее.

Хочу ли я, чтобы мы были так же быстры? Конечно. Хочу ли я пилотировать столь же быстрый болид? Конечно. Если бы я был в машине Серхио, оказался бы в другой ситуации.

Однажды мы сможем вновь бросить им вызов. Сейчас мы продвигаемся маленькими шагами и с нетерпением ждем, когда добьемся большого прогресса и тоже будем претендовать на первые два места», – заключил семикратный чемпион «Формулы-1».

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