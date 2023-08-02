Фернандо Алонсо: «Альпин» меня недооценивала, 100 процентов. После сезона-2023 Сафнауэру лучше ничего не говорить»

Фернандо Алонсо рассказал, что «Альпин» недостаточно его ценила.

Гонщик не продлил контракт со французской командой и с 2023 года выступает за «Астон Мартин». Алонсо поделился мыслями о неудачных переговорах с бывшей командой и экс-руководителем Отмаром Сафнауэром. Интервью было взято до того, как стало известно об уходе Сафнауэра из « ».

«Вряд ли я чувствовал, что меня не уважают. Но все затянулось дольше, чем я полагал, когда мы начали переговоры по продлению контракта – думаю, это было еще в Австралии в 2022-м. Все двигалось очень медленно, и не из-за моей стороны. Я был готов и доволен. Машина 2022 года была быстрой, и я был доволен, если говорить о скорости и возможностях на будущее.

Так что дело в медленном темпе переговоров. В итоге все, что мы писали, даже не оказалось на бумаге. К тому же все эти комментарии о возрасте и так далее, которые до сих пор появляются.

Так они работают, или, может, так работает Отмар. После этого сезона ему лучше притихнуть. Не нужно вообще ничего говорить. Учитывая результаты « » и его результаты, он по-прежнему говорит, что гордится решением – это невероятно, поразительно», – заявил испанец.

Фернандо ответил на вопрос, недооценивала ли «Альпин» его вклад:

«100 процентов. И до сих пор недооценивает.

Когда делаешь все возможное каждый уик-энд – а я многого добился и для « » – то воспринимаешь близко к сердцу, если кто-то сомневается в твоей скорости, возрасте и всем таком. И ты прикладываешь дополнительные усилия, чтобы доказать, что ты переживаешь лучший момент карьеры. Результаты говорят сами за себя, и это лучший способ».

Двукратный чемпион также прокомментировал дебют в «Астон Мартин»:

«Я не слишком углубляюсь в мысли о будущем, думаю только об этих сезонах. Цель в том, чтобы команда росла. Прямо сейчас мы преодолеваем некоторые препятствия.

Конкуренты находят скорость, мы недостаточно хорошо проявляем себя на некоторых автодромах и так далее. Мне такие вещи кажутся очень интересными и очень полезными для роста команды. Трудности и препятствия будут всегда. От нас зависит, как с ними справляться, как преодолевать трудности. У команды очень умный подход. Даже если у нас проблемы в средней части сезона, это сделает нас сильнее в будущем. Я настроен довольно оптимистично.

Мои выступления? Я доволен, но, конечно, есть куда прибавлять. Прошли только шесть месяцев с командой, многое впереди».

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