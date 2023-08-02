Фернандо Алонсо: «Альпин» меня недооценивала, 100 процентов. После сезона-2023 Сафнауэру лучше ничего не говорить»

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Отмар Сафнауэр Рено Альпин Авто

Фернандо Алонсо рассказал, что «Альпин» недостаточно его ценила.

Гонщик не продлил контракт со французской командой и с 2023 года выступает за «Астон Мартин». Алонсо поделился мыслями о неудачных переговорах с бывшей командой и экс-руководителем Отмаром Сафнауэром. Интервью было взято до того, как стало известно об уходе Сафнауэра из «Альпин».

«Вряд ли я чувствовал, что меня не уважают. Но все затянулось дольше, чем я полагал, когда мы начали переговоры по продлению контракта – думаю, это было еще в Австралии в 2022-м. Все двигалось очень медленно, и не из-за моей стороны. Я был готов и доволен. Машина 2022 года была быстрой, и я был доволен, если говорить о скорости и возможностях на будущее.

Так что дело в медленном темпе переговоров. В итоге все, что мы писали, даже не оказалось на бумаге. К тому же все эти комментарии о возрасте и так далее, которые до сих пор появляются.

Так они работают, или, может, так работает Отмар. После этого сезона ему лучше притихнуть. Не нужно вообще ничего говорить. Учитывая результаты «Астон Мартин» и его результаты, он по-прежнему говорит, что гордится решением – это невероятно, поразительно», – заявил испанец.

Фернандо ответил на вопрос, недооценивала ли «Альпин» его вклад:

«100 процентов. И до сих пор недооценивает.

Когда делаешь все возможное каждый уик-энд – а я многого добился и для «Рено» – то воспринимаешь близко к сердцу, если кто-то сомневается в твоей скорости, возрасте и всем таком. И ты прикладываешь дополнительные усилия, чтобы доказать, что ты переживаешь лучший момент карьеры. Результаты говорят сами за себя, и это лучший способ».

Двукратный чемпион также прокомментировал дебют в «Астон Мартин»:

«Я не слишком углубляюсь в мысли о будущем, думаю только об этих сезонах. Цель в том, чтобы команда росла. Прямо сейчас мы преодолеваем некоторые препятствия.

Конкуренты находят скорость, мы недостаточно хорошо проявляем себя на некоторых автодромах и так далее. Мне такие вещи кажутся очень интересными и очень полезными для роста команды. Трудности и препятствия будут всегда. От нас зависит, как с ними справляться, как преодолевать трудности. У команды очень умный подход. Даже если у нас проблемы в средней части сезона, это сделает нас сильнее в будущем. Я настроен довольно оптимистично.

Мои выступления? Я доволен, но, конечно, есть куда прибавлять. Прошли только шесть месяцев с командой, многое впереди».

Фернандо Алонсо: «Я не задерживал Хэмилтона в Венгрии-2007 – мне поставили старые шины. «Макларен» подал протест против себя, штраф выписали по статье, которая не существовала»

Фернандо Алонсо: «В «Ф-1» нужно играть роль. Меня относят к плохим парням»

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Это Алонсо считают самым токсичным персонажем ф1? Вот бы послушать Хэма или Макса если бы их каждую гонку зазывали на лишние питы, чтоб угодный лягушатным спонсорам Окон прошел повыше, через гонку лопали движок а потом вообще выпустили в грелках.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лучший. Заткнул пухляша двумя предложениями. Великий Фернандо Алонсо.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий