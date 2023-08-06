Рубенс Баррикелло: «Не подписал бы контракт, где было бы написано, что нужно пропускать Михаэля Шумахера»

Рубенс Баррикелло поделился мыслями о работе с Михаэлем Шумахером в «Феррари».

Бразилец присоединился к Скудерии в 2000-м и провел в команде шесть сезонов, в течение которых выиграл пять титулов, а «Феррари» пять раз стала сильнейшей в командном зачете.

«Я всегда говорю, что он был лучше меня, без сомнения. Но он выступал за команду с 1996-го, провел уже четыре сезона, перенес травму, и, конечно, для [Тодта] он был как сын. Так что любому новичку было бы трудно прийти и сказать: «Ладно, дайте мне свободу».

Я сказал «Феррари»: если бы в моем контракте было написано, что нужно пропускать Михаэля, я бы не подписал. В контракте ничего об этом не было. Ради собственного блага я принимал многое, и было множество вещей, которые я не принял. Но я шел на что-то, поскольку рос в команде. На протяжении шести лет я видел, что продвигаюсь вперед, и мое время подходило», – высказался Баррикелло.

Предполагалось, что Рубенс проведет в « » и сезон-2006, однако в итоге гонщик перешел в «Хонду»:

« » обратилась ко мне в 2005-м, и я сказал, что не могу [перейти], потому что у меня контракт с «Феррари» на сезон-2006. Но по ходу того года что-то случилось [в «Феррари»] – однажды я расскажу в книге – и мне это не понравилось.

Я сказал: «Ребята, я вижу, что вы не даете мне свободно сражаться. Я ждал шесть лет, спасибо большое, но я хочу расторгнуть контракт».

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