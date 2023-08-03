«Пирелли» предложила ввести «суперпромежуточные» шины – 3-й тип покрышек для дождевой погоды

«Пирелли» может ввести новый состав для дождя.

В настоящий момент гонщики «Формулы-1» используют промежуточные и дождевые шины. Дождевые комплекты периодически становятся объектом критики со стороны пилотов, поскольку сильно уступают в скорости промежуточным, из-за чего от них избавляются при первой же возможности.

Гоночный директор «Пирелли» Марио Изола согласился с претензиями и предложил ввести третий тип покрышек для дождевой погоды. Несмотря на улучшение дождевых шин, их скорость остается недостаточной.

«Когда мы тестировали новые дождевые шины без термочехлов, то обнаружили, что разница в скорости во Фьорано и на «Поль Рикаре» по отношению к старым дождевым составила пять или шесть секунд, и прогрев не стал проблемой.

Поэтому я направил запрос всем командам, и все они проголосовали за введение новых дождевых покрышек по ходу сезона. У команд были все данные, и они согласились, что это шаг вперед.

Теперь вопрос в том, что скорости все равно не хватает для подходящей точки перехода на промежуточные шины. В соответствии с данными, которые мы собрали в прошлом, переход должен происходить при 115, 116 процентах [от времени на круге на сухой трассе].

Если в будущем ситуация останется прежней, то есть при большом количестве воды будет красный флаг или круги за машиной безопасности из-за плохой видимости, то, на мой взгляд, лучшим решением стало бы развитие промежуточных шин – введение, скажем, суперпромежуточных шин или «промежуточных плюс», называйте как хотите. Это промежуточные покрышки со сдвигом в сторону более дождевых условий. Таким образом, мы можем ввести еще один продукт, чтобы покрыть условия от предельных по видимости до перехода на слики.

Если будет введено устройство для снижения спрея («Ф-1» тестирует колесные арки – Sports.ru), и пилоты получат возможность выступать под сильным дождем, мы сохраним два продукта, оставим текущие промежуточные, новые промежуточные без термочехлов и улучшенные дождевые шины.

Но если дождевые покрышки используются лишь за машиной безопасности, я согласен с пилотами, что в данный момент это бесполезный состав. Так что надо решить, в каком направлении мы будем двигаться», – заявил Изола.

Джордж Расселл: «Дождевые шины «Пирелли» бесполезны»