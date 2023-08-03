«Пирелли» предложила ввести «суперпромежуточные» шины – 3-й тип покрышек для дождевой погоды

Теги Пирелли Формула-1 Марио Изола Авто

«Пирелли» может ввести новый состав для дождя.

В настоящий момент гонщики «Формулы-1» используют промежуточные и дождевые шины. Дождевые комплекты периодически становятся объектом критики со стороны пилотов, поскольку сильно уступают в скорости промежуточным, из-за чего от них избавляются при первой же возможности.

Гоночный директор «Пирелли» Марио Изола согласился с претензиями и предложил ввести третий тип покрышек для дождевой погоды. Несмотря на улучшение дождевых шин, их скорость остается недостаточной.

«Когда мы тестировали новые дождевые шины без термочехлов, то обнаружили, что разница в скорости во Фьорано и на «Поль Рикаре» по отношению к старым дождевым составила пять или шесть секунд, и прогрев не стал проблемой.

Поэтому я направил запрос всем командам, и все они проголосовали за введение новых дождевых покрышек по ходу сезона. У команд были все данные, и они согласились, что это шаг вперед.

Теперь вопрос в том, что скорости все равно не хватает для подходящей точки перехода на промежуточные шины. В соответствии с данными, которые мы собрали в прошлом, переход должен происходить при 115, 116 процентах [от времени на круге на сухой трассе].

Если в будущем ситуация останется прежней, то есть при большом количестве воды будет красный флаг или круги за машиной безопасности из-за плохой видимости, то, на мой взгляд, лучшим решением стало бы развитие промежуточных шин – введение, скажем, суперпромежуточных шин или «промежуточных плюс», называйте как хотите. Это промежуточные покрышки со сдвигом в сторону более дождевых условий. Таким образом, мы можем ввести еще один продукт, чтобы покрыть условия от предельных по видимости до перехода на слики.

Если будет введено устройство для снижения спрея («Ф-1» тестирует колесные арки – Sports.ru), и пилоты получат возможность выступать под сильным дождем, мы сохраним два продукта, оставим текущие промежуточные, новые промежуточные без термочехлов и улучшенные дождевые шины.

Но если дождевые покрышки используются лишь за машиной безопасности, я согласен с пилотами, что в данный момент это бесполезный состав. Так что надо решить, в каком направлении мы будем двигаться», – заявил Изола.

Джордж Расселл: «Дождевые шины «Пирелли» бесполезны»

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
потом появятся ультрапромежуточные, где то уже видел такое)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
По сути дождевые шины это промежуточные, на них уже сейчас гоняются. Все что более в сторону дождя не прокатит по стандартам безопасности. Какая разница с какой скоростью катать за сейфти каром, убирая воду с асфальта. все равно ничего не видно и при первой же аварии все это свернут.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Идеально для покоса бабла. Никому не нужные дождевые кучами лежат, теперь еще никому не нужные супер промежуточные будут лежать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Для чего?
В своё время были такие шины: хард, медиум, софт, потом добавили суперсфот, ультрасофт, хайперсофт. В итоге оранжевый хард практически не использовался, разве что бывало на ГП Испании. Медиум еще местами. Болельщики путались, в итоге ограничились тремя названиями хард, медиум и софт, где по факту и ездят сейчас на суперсофте, ультрасофте и хайперсофте. Просто мало кто знает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ RusSt
потом появятся ультрапромежуточные, где то уже видел такое)
А затем и гиперпромежуточные
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий