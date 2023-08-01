Дэвид Шумахер: «Мик доминировал над Мазепиным, который не являлся никаким ориентиром для него – в этом была проблема»
Гонщик ДТМ Дэвид Шумахер высказался об уровне экс-пилота «Формулы-1» Никиты Мазепина.
Дэвид – сын Ральфа Шумахера и двоюродный брат Мика Шумахера, также выступавших в чемпионате. Мик, ныне выполняющий обязанности резервного гонщика «Мерседеса», провел первый сезон за «Хаас» в паре с Мазепиным.
«Проблема Мика была в том, что он по сути не мог соревноваться с напарником Никитой Мазепиным в свой дебютный год. Оба были новичками, и Мазепин, над которым он доминировал, не являлся никаким ориентиром.
Молодому пилоту нужно время для развития. Лишь на второй сезон у него появился сильный напарник в лице Кевина Магнуссена. Я не считаю, что в таких обстоятельствах «Хаас» предоставил ему достаточное количество времени, чтобы добиться прогресса. «Формула-1» безумно сложна.
К счастью, сейчас он может учиться в «Мерседесе» в спокойной обстановке – в «Хаасе» это было невозможно. Надеюсь, он получит еще один шанс. Если это случится, уверен, он будет выступать убедительно», – заявил Дэвид.
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п.с просто сравните с Пиастри кот. дебютант на фоне Норриса, а этому то слабый напарник, то сильный" (Магнуссен) то команда г, плохому танцору...