Дэвид Шумахер: «Мик доминировал над Мазепиным, который не являлся никаким ориентиром для него – в этом была проблема»

Теги Ральф Шумахер ДТМ Формула-1 Мерседес Кевин Магнуссен Хаас Мик Шумахер Никита Мазепин Дэвид Шумахер Авто

Гонщик ДТМ Дэвид Шумахер высказался об уровне экс-пилота «Формулы-1» Никиты Мазепина.

Дэвид – сын Ральфа Шумахера и двоюродный брат Мика Шумахера, также выступавших в чемпионате. Мик, ныне выполняющий обязанности резервного гонщика «Мерседеса», провел первый сезон за «Хаас» в паре с Мазепиным.

«Проблема Мика была в том, что он по сути не мог соревноваться с напарником Никитой Мазепиным в свой дебютный год. Оба были новичками, и Мазепин, над которым он доминировал, не являлся никаким ориентиром.

Молодому пилоту нужно время для развития. Лишь на второй сезон у него появился сильный напарник в лице Кевина Магнуссена. Я не считаю, что в таких обстоятельствах «Хаас» предоставил ему достаточное количество времени, чтобы добиться прогресса. «Формула-1» безумно сложна.

К счастью, сейчас он может учиться в «Мерседесе» в спокойной обстановке – в «Хаасе» это было невозможно. Надеюсь, он получит еще один шанс. Если это случится, уверен, он будет выступать убедительно», – заявил Дэвид.

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12 комментариев

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Kemal Gul
Рассел доминировал над Кубицей и Латифи, Леклер доминировал над Эрикссоном, но при появлении более сильного напарника у них таких проблем, как у Шуми-младшего, не возникло. Мик просто посредственный пилот, и никаких отмазок тут придумывать не нужно
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+14
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Орбит Орбит
Ответ Мадина Уйгурова
Мик не посредственный пилот. Просто он психологически не может нести груз фамилии, от этого волнения, да и в команду попал, где Штайнер, который вечно песочит своих пилотов. Сколько у нас в пелетоне рентачей? Просто им с машиной повезло и командой. Если Мика посадят в Феррари вместо младшего - он поедет, не хуже испанца.
да да, в Феррари вообще нет давления
+6
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Орбит Орбит
мик был дном, а мазепин днищем?)
+4
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Kemal Gul
Ответ Мадина Уйгурова
Мик не посредственный пилот. Просто он психологически не может нести груз фамилии, от этого волнения, да и в команду попал, где Штайнер, который вечно песочит своих пилотов. Сколько у нас в пелетоне рентачей? Просто им с машиной повезло и командой. Если Мика посадят в Феррари вместо младшего - он поедет, не хуже испанца.
Посредственный в моём понимании не значит плохой. Средний, не выдающийся. В средней команде без давления может поехать. Посильнее Латифи и Сарджента, конечно, но не более. На счёт Сайнца - перебор. Его тут принято костерить, но Карлос в Маках не хуже Норриса ехал, вряд ли Мик на такое способен. И психологического давления в Феррари уж всяко больше, чем в Хаасе
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Paninaro
Ответ Мадина Уйгурова
Мик не посредственный пилот. Просто он психологически не может нести груз фамилии, от этого волнения, да и в команду попал, где Штайнер, который вечно песочит своих пилотов. Сколько у нас в пелетоне рентачей? Просто им с машиной повезло и командой. Если Мика посадят в Феррари вместо младшего - он поедет, не хуже испанца.
Поедет хуже Карлоса и намного. Ибо бездарь.
+3
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scorpion19.1987
боже такой талант пропадает/без дела, если б не фамилия/связи...
п.с просто сравните с Пиастри кот. дебютант на фоне Норриса, а этому то слабый напарник, то сильный" (Магнуссен) то команда г, плохому танцору...
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Кот под ногами майора
Ответ Орбит Орбит
мик был дном, а мазепин днищем?)
Мик был дном, а Мазепин в него стучал
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mclaren-honda
Читаю интервью семейства Шумахеров и понимаю что виноваты все кроме Мика
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checker
Ответ Paninaro
Поедет хуже Карлоса и намного. Ибо бездарь.
у тебя и отец Мика был бездарем.. шумофоб..)
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Paninaro
Ответ Орбит Орбит
мик был дном, а мазепин днищем?)
Тут уместно упомянуть Аксиому Эскобара. Кто не знаком, наберите на ютубе.
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