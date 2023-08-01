Дэвид Шумахер: «Мик доминировал над Мазепиным, который не являлся никаким ориентиром для него – в этом была проблема»

Гонщик ДТМ Дэвид Шумахер высказался об уровне экс-пилота «Формулы-1» Никиты Мазепина.

Дэвид – сын и двоюродный брат , также выступавших в чемпионате. Мик, ныне выполняющий обязанности резервного гонщика « », провел первый сезон за «Хаас» в паре с Мазепиным.

«Проблема Мика была в том, что он по сути не мог соревноваться с напарником в свой дебютный год. Оба были новичками, и Мазепин, над которым он доминировал, не являлся никаким ориентиром.

Молодому пилоту нужно время для развития. Лишь на второй сезон у него появился сильный напарник в лице Кевина Магнуссена. Я не считаю, что в таких обстоятельствах «Хаас» предоставил ему достаточное количество времени, чтобы добиться прогресса. « » безумно сложна.

К счастью, сейчас он может учиться в «Мерседесе» в спокойной обстановке – в «Хаасе» это было невозможно. Надеюсь, он получит еще один шанс. Если это случится, уверен, он будет выступать убедительно», – заявил Дэвид.

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